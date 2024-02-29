Тарнавський: РФ зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російська армія станом на 29 лютого зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку
Про це Тарнавський написав у telegram.
"Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", - йдеться у повідомленні.
Тарнавський розповів, що на Новопавлівському напрямку українські захисники стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного. 28 лютого там відбулося 38 боєзіткнень.
"Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб", - йдеться у повідомленні.
За словами Тарнавського, за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни втратили 431 особу, 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів та 339 БПЛА різних типів. Українськ військові також уразили один район зосередження особового складу ворога та захопили у полон чотирьох окупантів.
"За добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин)", - додав Тарнавський.
- Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським. Втім, наразі позиції певний час ще переходитимуть з рук у руки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.02 Купівля 38.02Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.2Продаж 41.95
- Актуальне
- Важливе