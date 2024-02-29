Тарнавський: РФ зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку

Про це Тарнавський написав у telegram.

"Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", - йдеться у повідомленні.

Тарнавський розповів, що на Новопавлівському напрямку українські захисники стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного. 28 лютого там відбулося 38 боєзіткнень.

"Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни втратили 431 особу, 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів та 339 БПЛА різних типів. Українськ військові також уразили один район зосередження особового складу ворога та захопили у полон чотирьох окупантів.

"За добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин)", - додав Тарнавський.