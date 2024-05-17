Тендери на "правильне висвітлення" війни: РФ вербує іноземних "журналістів" для поширення пропаганди, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що окупанти створили структуру "Росспівробітництво", яка оголошує програми для іноземних "журналістів". Зокрема, ворог щорічно оплачує поїздки тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" з-за кордону на територію РФ і в тимчасово окуповані регіони України.

У ЦНС підкреслюють, за чотири місяці поточного року Росспівробітництво оголосило тендери на "правильне" висвітлення війни РФ проти України на 230 млн рублів. Ця сума є більшою, ніж аналогічні витрати ворога за весь 2023 рік.

"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда". Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу", - додають у повідомленні.