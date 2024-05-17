Тендери на "правильне висвітлення" війни: РФ вербує іноземних "журналістів" для поширення пропаганди, - Спротив
Росія нарощує вербування іноземних "журналістів", блогерів і молоді та збільшує фінансування тендерів для них щодо "правильного висвітлення" війни
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що окупанти створили структуру "Росспівробітництво", яка оголошує програми для іноземних "журналістів". Зокрема, ворог щорічно оплачує поїздки тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" з-за кордону на територію РФ і в тимчасово окуповані регіони України.
У ЦНС підкреслюють, за чотири місяці поточного року Росспівробітництво оголосило тендери на "правильне" висвітлення війни РФ проти України на 230 млн рублів. Ця сума є більшою, ніж аналогічні витрати ворога за весь 2023 рік.
"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда". Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу", - додають у повідомленні.
- 17 травня повідомлялось, що Росія використовує жителів Вовчанська у своїй пропаганді.
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