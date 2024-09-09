"Тепер противник знає, що НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору": Подоляк про російські БПЛА у Латвії та Румунії
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з російськими "шахедами", які порушили повітряний простір Латвії та Румунії
Про це він написав у Telegram.
"Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні межі НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО… межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони?" - заявив Подоляк.
Він упевнений, що інформацію стратегічної цінності росіяни здобувають "традиційним для себе способом - цинічною розвідкою боєм".
"Тепер противник знає: НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними апаратами та атаку на свою територію, що не призвела до жертв", - наголосив радник й припустив можливі нові порушення кордону країн НАТО.
- Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
- Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними.
- У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Наразі йдуть пошуки збитих цілей.
- Румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною. Їх відправляють на експертизу.
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