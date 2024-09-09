"Тепер противник знає, що НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору": Подоляк про російські БПЛА у Латвії та Румунії

Про це він написав у Telegram.

"Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні межі НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО… межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони?" - заявив Подоляк.

Він упевнений, що інформацію стратегічної цінності росіяни здобувають "традиційним для себе способом - цинічною розвідкою боєм".

"Тепер противник знає: НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними апаратами та атаку на свою територію, що не призвела до жертв", - наголосив радник й припустив можливі нові порушення кордону країн НАТО.