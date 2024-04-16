Теракт у Москві: Патрушев заявив про "зв'язок" терористів із українськими націоналістами та його "процесуальне закріплення"

Про це заявив секретар радбезу РФ Патрушев, пише Интерфакс.

"Під час розслідування підтверджено і процесуально закріплюється зв'язок безпосередніх виконавців цього теракту з українськими націоналістами", - сказав Патрушев в Архангельську на нараді з питань безпеки.

"Виконавці, посібники, організатори цього жахливого кривавого теракту, інші афілійовані особи, де б вони не ховалися і як би не намагалися заплутати сліди злочину, будуть заслужено покарані", - повідомив Патрушев.