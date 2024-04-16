Теракт у Москві: Патрушев заявив про "зв'язок" терористів із українськими націоналістами та його "процесуальне закріплення"
Слідство у РФ підтвердило та процесуально закріплює зв'язок безпосередніх виконавців теракту в ТРЦ "Крокусі" з українськими націоналістами
Про це заявив секретар радбезу РФ Патрушев, пише Интерфакс.
"Під час розслідування підтверджено і процесуально закріплюється зв'язок безпосередніх виконавців цього теракту з українськими націоналістами", - сказав Патрушев в Архангельську на нараді з питань безпеки.
"Виконавці, посібники, організатори цього жахливого кривавого теракту, інші афілійовані особи, де б вони не ховалися і як би не намагалися заплутати сліди злочину, будуть заслужено покарані", - повідомив Патрушев.
- 28 березня слідком РФ заявив, що знайшов "докази" причетності України до теракту в Москві.
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