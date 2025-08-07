Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Територіальні поступки в обмін на мир - неможливі, - нардеп Мережко
Територіальні поступки в обмін на мир - неможливі, - нардеп Мережко

Оксана Ліховід
7 серпня, 2025 четвер
20:44
Війна з Росією Олександр Мережко

Територіальні поступки в обмін на мир є абсолютно неможливими з огляду на Конституцію України, міжнародне право та політичні реалії. Відмова від суверенітету над будь-якою частиною території країни не передбачена жодними законодавчими механізмами й створює небезпечний прецедент, який загрожує міжнародній безпеці

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Територіальні поступки в обмін на мир - це абсолютно неможливо, я дивлюся на це з перспективи нашої Конституції, міжнародного права, тому що немає навіть такого конституційного правового механізму, який би дозволив будь-кому в країні, чи то президенту, чи Верховній Раді, чи уряду - відмовитися від суверенітету над усією територією України", - зазначив Мережко.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва наголосив, що територіальні поступки з огляду Конституції України неможливі навіть шляхом референдуму. Тобто це не передбачено Конституцією і з політичного погляду також є неможливим.

"Це також неможливо з міжнародно-правової точки зору. Йдеться не тільки про територіальну цілісність України, за яку ми боремося, але й про те, що якщо створити такий небезпечний прецедент, коли агресор силою може змусити якусь країну, жертву агресії, віддати частину своєї території - це руйнує всю систему міжнародної безпеки.

Це небезпечно не тільки для України, але і для майбутнього всього людства та для системи міжнародного права. Тому ми не можемо цього зробити ані з правової, ані з політичної, ані з моральної точки зору. Це неможливо", - резюмував Мережко.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення, чи запроваджувати вторинні санкції проти РФ, до пʼятниці, 8 серпня.
Новини
Світ
Україна
Росія
Конституція України
Військові новини
переговори з РФ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Світ про Україну
оборона та безпека
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
21:23
Стів Віткофф
Віткофф розповість українським посадовцями та союзниками про свою зустріч з Путіним і подальші кроки, - Axios
21:22
Ексклюзив
РФ пропонує повітряне перемирʼя з забороною ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту, - керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Таран
21:22
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 7 серпня
20:44
Оновлено
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
20:25
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з директоркою МВФ Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ
20:23
Ексклюзив
На фото: Олег Винник
Артисти, які покинули країну, не матимуть місця в Україні після війни, - співак Заліско
20:06
Ексклюзив
Трамп путін
У США здивовані, чому саме росіяни оголосили наратив про зустріч Путіна й Трампа, яка нібито вже погоджена, - Добрянський
20:00
OPINION
Вимоги Москви схожі на запасний аеродром
19:58
"Сума збитків майже 490 млн грн": на Полтавщині 18 особам оголосили підозри за зловживання бюджетними коштами
19:55
Мир під прицілом
Мир під прицілом: чому перемир’я на умовах Росії означає нову хвилю терору
19:55
Молдова
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" для вантажівок до 2027 року
19:28
Руслан Ротань
"Полісся" — "Пакш": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець
19:20
Оновлено
Володимир Зеленський та глава МЗС Румунії Оана Цою
Глава МЗС Румунії Цою вперше прибула до Києва та зустрілася з Зеленським
18:48
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу
18:44
Індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg
18:44
РФ поширює фейк, нібито в Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу ухилянтам до держзради, - ЦПД
18:33
Фінн Вулфгард
Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24
18:20
Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
18:07
Говард Лутнік
США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
18:07
Золотий м'яч
Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"
18:06
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:51
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
17:14
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України. У ЄС відреагували
17:08
"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу
16:50
Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін
16:50
путін
В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
16:47
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
16:34
"Шахтар"
"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
16:31
На фото: кадр з фільму "Термінатор"
Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
