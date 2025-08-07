Територіальні поступки в обмін на мир - неможливі, - нардеп Мережко
Територіальні поступки в обмін на мир є абсолютно неможливими з огляду на Конституцію України, міжнародне право та політичні реалії. Відмова від суверенітету над будь-якою частиною території країни не передбачена жодними законодавчими механізмами й створює небезпечний прецедент, який загрожує міжнародній безпеці
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
"Територіальні поступки в обмін на мир - це абсолютно неможливо, я дивлюся на це з перспективи нашої Конституції, міжнародного права, тому що немає навіть такого конституційного правового механізму, який би дозволив будь-кому в країні, чи то президенту, чи Верховній Раді, чи уряду - відмовитися від суверенітету над усією територією України", - зазначив Мережко.
Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва наголосив, що територіальні поступки з огляду Конституції України неможливі навіть шляхом референдуму. Тобто це не передбачено Конституцією і з політичного погляду також є неможливим.
"Це також неможливо з міжнародно-правової точки зору. Йдеться не тільки про територіальну цілісність України, за яку ми боремося, але й про те, що якщо створити такий небезпечний прецедент, коли агресор силою може змусити якусь країну, жертву агресії, віддати частину своєї території - це руйнує всю систему міжнародної безпеки.
Це небезпечно не тільки для України, але і для майбутнього всього людства та для системи міжнародного права. Тому ми не можемо цього зробити ані з правової, ані з політичної, ані з моральної точки зору. Це неможливо", - резюмував Мережко.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення, чи запроваджувати вторинні санкції проти РФ, до пʼятниці, 8 серпня.
