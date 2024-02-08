Терористи "ДНР" винесли 33 українським військовим "вироки" від 27 до 29 років ув'язнення
Так званий "верховний суд" терористичної організації "ДНР" виніс "вироки" 33 українським військовим. Їх "засудили" на строк від 27 до 29 років ув’язнення
Про це повідомляє пресслужба слідчого комітету РФ.
У середу, 7 лютого, терористи самопроголошеної "ДНР" заявили, що українських захисників "визнали винними" за статтями про "жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна".
Фейковий суд "ДНР" приговорив військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти та 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ до колонії "суворого режиму".
- 17 травня в Координаційному штабі заявили, що судові справи над українськими воїнами в РФ інколи заважають обміну полоненими.
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