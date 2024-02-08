Терористи "ДНР" винесли 33 українським військовим "вироки" від 27 до 29 років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба слідчого комітету РФ.

У середу, 7 лютого, терористи самопроголошеної "ДНР" заявили, що українських захисників "визнали винними" за статтями про "жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна".

Фейковий суд "ДНР" приговорив військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти та 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ до колонії "суворого режиму".