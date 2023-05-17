Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україні вдавалося повертати й тих, хто вже отримав "вирок", і тих, хто перебуває під слідством. Проте інколи судові процеси стають перепоною для обмінів.

"Буває, що людину не підтверджують на обмін, бо вона начебто під слідством. Але російська сторона відмовляється коментувати деталі справ", - зазначили у штабі.

Зазначено, що перелік поранених надзвичайно великий. Після перемовин омбудсменів у Туреччині передали росіянам перелік з 780 осіб. Тоді йшлося лише про важкопоранених.

"З пораненими ведеться велика робота. Під час можливого обміну "всіх на всіх" їх потрібно повертати в першу чергу. Ми запропонували репатріацію поранених. Тепер слово за російською стороною. Ми вже віддавали "важких" без жодних умов. Але не можемо робити наступні кроки, не будучи впевненими, що Росія відповість так само. Потрібні домовленості. Кожен другий обмін переноситься. Не всі домовленості завершуються обмінами", - пояснив представник штабу.

Також під час зустрічі обговорили питання виплат родинам полонених та зниклих безвісти.