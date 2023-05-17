Судові справи над українськими воїнами в РФ інколи заважають обміну полоненими, - Координаційний штаб
У Координаційному штабі відбулася онлайн-зустріч з родинами військовослужбовців окремої механізованої бригади імені короля Данила, під час якої представник штабу зазначив, що Україна має звести до мінімуму ризики можливого обміну "всіх на всіх"
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Україні вдавалося повертати й тих, хто вже отримав "вирок", і тих, хто перебуває під слідством. Проте інколи судові процеси стають перепоною для обмінів.
"Буває, що людину не підтверджують на обмін, бо вона начебто під слідством. Але російська сторона відмовляється коментувати деталі справ", - зазначили у штабі.
Зазначено, що перелік поранених надзвичайно великий. Після перемовин омбудсменів у Туреччині передали росіянам перелік з 780 осіб. Тоді йшлося лише про важкопоранених.
"З пораненими ведеться велика робота. Під час можливого обміну "всіх на всіх" їх потрібно повертати в першу чергу. Ми запропонували репатріацію поранених. Тепер слово за російською стороною. Ми вже віддавали "важких" без жодних умов. Але не можемо робити наступні кроки, не будучи впевненими, що Росія відповість так само. Потрібні домовленості. Кожен другий обмін переноситься. Не всі домовленості завершуються обмінами", - пояснив представник штабу.
Також під час зустрічі обговорили питання виплат родинам полонених та зниклих безвісти.
- ГУР провело дослідження серед військовополонених РФ - виявилося, що майже половина російських солдатів здалися в український полон за власної волі. Це свідчить про слабкий моральний дух окупантів.
- Вже рік у російському полоні перебувають більше ніж 1900 військових-захисників "Азовсталі", з них – понад 700 бійців полку "Азов". У день річниці виходу захисників Маріуполя з заводу, їх родини закликали повернути героїв.
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