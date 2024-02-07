Терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, - Зеленський відреагував на атаку РФ

Про це він написав у телеграм.

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними лідера держави, у Києві постраждали понад десять людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Також під завалами можуть залишатися люди.

Також президент висловим співчуття всім, хто втратив рідних та близьких внаслідок ворожих ударів.

"Обовʼязково відповімо Росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - написав Зеленський.