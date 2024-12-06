The Hill: Підтримка України має як моральне, так і геостратегічне підґрунтя

Еспресо наводить переклад статті The Hill.

Путін вважає, що Україна є частиною Росії. Вторгнення в Україну не лише має для нього сенс, а і є моральним імперативом. Для нього неприйнятне будь-що, окрім знищення Росією українського суверенітету.

Путін помилково вважає, що Росія перемагає. З огляду на ці фактори, він не може погодитися ні на що інше, окрім капітуляції України. Компроміс з ним неможливий, поки він залишається при владі та вважає, що перемагає.

Україна виходить з того, що вона має право на існування як незалежна держава. Розмір і зміст цієї держави - але не її виживання - в принципі є предметом переговорів. Компроміс, як свідчать нещодавні заяви президента Володимира Зеленського про готовність України прийняти територіальні втрати в обмін на членство в НАТО, є можливим.

До початку війни 24 лютого 2022 року більшість західних лідерів вважали, що Україна не має жодного значення для стабільності, безпеки та виживання їхніх країн. Більшість з них змінили своє бачення. Виживання не підлягає обговоренню, але стабільність і безпека можуть мати різні визначення. Компроміс можливий.

З цього випливає, що якщо Україна і Захід готові йти на поступки заради досягнення компромісу з Росією, то Путін - ні. Він погодиться на компроміс лише тоді, коли його змусять до цього.

Нещодавно New York Times опублікувала статтю Меган Стек, яка визнає "жагу до експансії Владіміра Путіна" і стверджує, що якщо "українці будуть залишені без уваги... Путін може знову напасти на Україну або поширити свої імперські плани на інших сусідів". Іншими словами, Україна - це єдине, що стоїть між російським експансіонізмом і Заходом. Це стратегічний аргумент, який ґрунтується на несентиментальному геополітичному реалізмі.

Але Стек продовжує: "Ми хочемо, щоб Україна функціонувала як протекторат, але, зрештою, ми не бажаємо її захищати. Безглузда, потворна стратегія - тактично виправдана, але морально гідна осуду".

Заради аргументу припустимо, що Америка не бажає захищати Україну і що мораль тут ні до чого. Навіть тоді з припущення, що Україна є єдиною перешкодою для подальшої експансії Путіна, логічно випливає, що ігнорування важливості України є тактично безглуздим і стратегічно невиправданим.

Зрештою, як можна вважати виправданим потурання путінському експансіонізму? Така позиція мала б сенс, якби хтось стверджував, що безпека та існування Європи не мають жодного відношення до інтересів США. Навіть більшість прибічників Трампа, прихильних до MAGA, не захочуть зайти так далеко.

Висновок Стек - "Америка не збирається рятувати Україну" - є хибним. По-перше, він суперечить власним геополітичним передумовам. Стратегічно далекоглядна Америка мала б усвідомити, що її власна безпека та добробут залежать від України. По-друге, Америка - не єдиний гравець. Значення мають також європейці, а можливо, й південнокорейці. По-третє, українці врятують себе самі, частково тому, що можуть перемогти за умови достатньої допомоги, але головним чином тому, що Росія Путіна програє і не може перемогти.

Жахливий стан російської армії та економіки - це те, що прихильники негайних переговорів часто ігнорують, наче єдині проблеми, які мають значення, - це проблеми України. Росія втратила понад 715 000 солдатів і втрачає приблизно 1 700 кожного дня, тобто близько 40 000 на місяць.

Ба більше, російська економіка рухається до стагфляції або гіперінфляції, і навіть російські чиновники знають, що військові витрати Путіна руйнують їхню країну. Безумовно, Росія поступово захоплює шматки української території. Але, як зазначає Філліпс О'Брайен з Сент-Ендрюського університету, це становить менш як 0,5 відсотка території України.

Ігнорування Росії призводить до того, що багато хто робить висновок, що Україна занадто перевантажена проблемами, щоб перемогти. Насправді Росія також занадто перевантажена проблемами, щоб перемогти. Це просто неправда, що, як пише Стек, "російська позиція поступово зміцнюється, і немає жодних підстав очікувати, що Путін зараз втратить перевагу. Це може звучати як поразка, але це також реалізм". Ні, це не поразка і не реалізм. Це фантазія, як показали журналіст-ветеран Джеймс Брук і експерт з питань України Тімоті Еш.

Як пише Еш, "вторгнення Путіна в Україну виявилося катастрофою епічних масштабів для Росії. Майже три роки Росія, нібито велика держава, не може перемогти Україну... Війна, яка повинна була закінчитися за два тижні, триває вже понад 1000 днів і не наближається до завершення. Росія втратила, можливо, півмільйона людей і, можливо, половину свого звичайного військового потенціалу"

За словами Еша, все стає ще гірше: "Росії довелося звернутися за допомогою до Північної Кореї та Ірану за зброєю, а тепер і за солдатами. … Не слід забувати, що війна в Україні йшла так погано, що лише рік тому Путін стикався з екзистенційною загрозою через заколот Пригожина - він був близький до втрати влади. Росія виявилася колоніальною державою, що занепадає".

Еш підсумовує: "Путін йде на будь-які переговори з Трампом у критично слабкій позиції. Так, він може продовжувати війну, як і Україна, ще деякий час, але це просто вб'є ще сотні тисяч росіян, витратить ще величезну кількість ресурсів і фінансів і все одно залишить ризик Пригожина-2".

Оскільки Росія слабка, а Україна має значення для виживання Заходу, це означає, що пріоритетом Заходу має бути безпека і виживання України - цілі, яких можна досягти зараз, якщо Захід скористається слабкістю Росії та укладе жорстку угоду за столом переговорів.

Українці зосереджуються на членстві в НАТО переважно тому, що це стало б сигналом справжнього західного зобов'язання перед їхньою країною. Але вони не мають ілюзій щодо того, що нечітка стаття 5 змусить членів НАТО поспішати на допомогу з військовими силами, тому вони акцентують на гарантіях безпеки від окремих країн.

Але українці також знають, що такі гарантії, як ті, що містяться в Будапештському меморандумі 1994 року, є обіцянками, які можуть бути не виконані. Їхня безпека і виживання залежать насамперед від них самих - саме тому вони наполягають на формулі "нічого про Україну без України". Тобто, вони повинні мати військовий потенціал як для того, щоб зупинити Росію сьогодні - що вони й роблять, попри мляву підтримку Заходу, - так і для того, щоб стримувати Росію завтра, що вони зможуть зробити, якщо США та їхні союзники продовжать нарощувати свій військовий потенціал.

Геополітика - як і мораль - вимагає зупинити подальшу експансію Путіна за будь-яку ціну і за будь-яких обставин. А це означає, що виживання України є передумовою виживання Заходу.

Олександр Мотиль - професор політології в університеті Ратґерса в Ньюарку. Фахівець з питань України, Росії та СРСР, а також націоналізму, революцій, імперій та теорії, він є автором 10 книг науково-популярної літератури, а також книг "Кінець імперій: розпад, колапс та відновлення імперій" та "Чому імперії відроджуються: розпад імперій і їхнє відродження в порівняльній перспективі".