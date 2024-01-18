"Тішить Кремль": військовий експерт Ступак прокоментував заяву Медведєва щодо знищення України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Медведєв - це людина без посади. Дмитро Медведєв був призначений на посаду заступника голови ради безпеки Росії ще до того, як вона була створена юридично. Тобто його призначили раніше, ніж створили посаду. Уся владна вертикаль Кремля це пам'ятає, і постійно про це наголошує. Слова Медведєва взагалі ніхто серйозно не сприймає. Оскільки Медведєву треба показувати, що він ще живий", - пояснив Ступак.

За словами військового експерта, не варто порівнювати дописи Медведєва з центральною лінією Кремля. Він може говорити все, що завгодно.

"Якщо Медведєв не робив би заяви, у нього не було б жодного приводу з'являтися в ЗМІ. Це подобається в Кремлі, але його там не поважають. Навіть своє найближче оточення він злив на забаганку Путіна. У нього немає команди, його секретарка - це людина від ФСБ. Такими дописами Медведєв тішить Кремль, і всім це подобається, але ні на що не впливає", - наголосив Ступак.