"Тішить Кремль": військовий експерт Ступак прокоментував заяву Медведєва щодо знищення України
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що не варто порівнювати заяви Медведєва з центральною лінією політики Кремля
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Медведєв - це людина без посади. Дмитро Медведєв був призначений на посаду заступника голови ради безпеки Росії ще до того, як вона була створена юридично. Тобто його призначили раніше, ніж створили посаду. Уся владна вертикаль Кремля це пам'ятає, і постійно про це наголошує. Слова Медведєва взагалі ніхто серйозно не сприймає. Оскільки Медведєву треба показувати, що він ще живий", - пояснив Ступак.
За словами військового експерта, не варто порівнювати дописи Медведєва з центральною лінією Кремля. Він може говорити все, що завгодно.
"Якщо Медведєв не робив би заяви, у нього не було б жодного приводу з'являтися в ЗМІ. Це подобається в Кремлі, але його там не поважають. Навіть своє найближче оточення він злив на забаганку Путіна. У нього немає команди, його секретарка - це людина від ФСБ. Такими дописами Медведєв тішить Кремль, і всім це подобається, але ні на що не впливає", - наголосив Ступак.
- Учора Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
- Інститут вивчення війни пише, що заява заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо ліквідації української державності свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Києвом.
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