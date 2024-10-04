Точицький та митрополит Епіфаній домовилися спільно протидіяти ідеології "руского міра"

Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічної комунікації.

Точицький зустрівся з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм в його резиденції.

Під час зустрічі, на якій також був присутній митрополит Білоцерківський Євстратій, сторони обговорили низку важливих питань. Серед них — протидія знищенню російським агресором української національної ідентичності та збереження культурної спадщини нашого народу.

Точицький та митрополит Епіфаній домовилися продовжити співпрацю держави та релігійної спільноти для єднання українців в умовах війни, а також разом докладати максимальних зусиль для протидії викликам агресивної ідеології "руского міра".