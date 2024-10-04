Точицький та митрополит Епіфаній домовилися спільно протидіяти ідеології "руского міра"
3 жовтня міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький домовився з митрополитом Епіфанієм єднати українців в умовах війни, а також разом протидіяти ідеології "руского міра"
Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічної комунікації.
Точицький зустрівся з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм в його резиденції.
Під час зустрічі, на якій також був присутній митрополит Білоцерківський Євстратій, сторони обговорили низку важливих питань. Серед них — протидія знищенню російським агресором української національної ідентичності та збереження культурної спадщини нашого народу.
Точицький та митрополит Епіфаній домовилися продовжити співпрацю держави та релігійної спільноти для єднання українців в умовах війни, а також разом докладати максимальних зусиль для протидії викликам агресивної ідеології "руского міра".
- 23 вересня в Україні набув чинності Закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", тобто про заборону РПЦ.
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