Тотальна перевага РФ у людському ресурсі: начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" про ситуацію на сході

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на сході країни залишається надзвичайно напруженою. Ворог намагається тиснути й просуватися далі. Мова йде про Бахмутський, Сіверський та Лиманський напрямки. Основна тактика противника полягає у тотальному використанні переваги в людських ресурсах, не цінуючи ані людські життя, ані ресурси", - зауважив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", російські війська продовжують використовувати величезну кількість артилерійських боєприпасів, а також активно застосовують дрони зі скидами, FPV-дрони та ударні безпілотники типу "Крило".

"Ворожі БПЛА ведуть розвідку та коригують удари, що значно ускладнює ситуацію. Але Сили оборони продовжують тримати позиції та завдавати значних втрат російським військам", - наголосив Назаренко.