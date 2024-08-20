Тотальна перевага РФ у людському ресурсі: начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" про ситуацію на сході
Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко зазначив, що тактика противника полягає у масовому використанні переваги в людських ресурсах
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на сході країни залишається надзвичайно напруженою. Ворог намагається тиснути й просуватися далі. Мова йде про Бахмутський, Сіверський та Лиманський напрямки. Основна тактика противника полягає у тотальному використанні переваги в людських ресурсах, не цінуючи ані людські життя, ані ресурси", - зауважив Назаренко.
За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", російські війська продовжують використовувати величезну кількість артилерійських боєприпасів, а також активно застосовують дрони зі скидами, FPV-дрони та ударні безпілотники типу "Крило".
"Ворожі БПЛА ведуть розвідку та коригують удари, що значно ускладнює ситуацію. Але Сили оборони продовжують тримати позиції та завдавати значних втрат російським військам", - наголосив Назаренко.
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