Військовий експерт Селезньов проаналізував, на скільки часу у росіян залишилось ресурсів для ведення активних бойових дій

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зверніть увагу на те, наскільки зручно деяким нашим західним партнерам спостерігати за перебігом подій у російсько-українському протистоянні. Російська армія втрачає свої ресурси й знекровлюється, що є позитивним для країн колективного заходу, оскільки чим більше втрат зазнає російська армія, тим більше часу мають ці країни для підготовки до майбутніх битв з РФ. Проте, в таких умовах знекровлюється й Україна, втрачаючи життя та здоров'я наших воїнів", - наголосив Селезньов.

За словами військового експерта, щоб кардинально змінити ставлення західних партнерів до ситуації на полі бою і чітко продемонструвати, що ті червоні лінії, які постійно накреслює Путін, є маячнею, і була проведена наступальна операція на території Курської області.

"Російська риторика залишилася без змін, і ситуація з протидією також не змінилася. Ворожа армія зазнає значних втрат і знекровлюється. Хоча РФ, можливо, і хотіла б реалізувати план помсти, але вже не має можливостей для застосування своїх ресурсів через те, що їх вже бракує", - зауважив Селезньов.

Полковник ЗСУ також додав, що два тижні тому очільник ГУР генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.

"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу. А це відкриває для нас нові можливості", - резюмував Селезньов.