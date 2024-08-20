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Ексклюзив

Військовий експерт Селезньов проаналізував, на скільки часу у росіян залишилось ресурсів для ведення активних бойових дій

Оксана Ліховід
20 серпня, 2024 вiвторок
12:24
Війна з Росією окупанти

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що російська армія зазнає значних втрат і знекровлюється

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зверніть увагу на те, наскільки зручно деяким нашим західним партнерам спостерігати за перебігом подій у російсько-українському протистоянні. Російська армія втрачає свої ресурси й знекровлюється, що є позитивним для країн колективного заходу, оскільки чим більше втрат зазнає російська армія, тим більше часу мають ці країни для підготовки до майбутніх битв з РФ. Проте, в таких умовах знекровлюється й Україна, втрачаючи життя та здоров'я наших воїнів", - наголосив Селезньов.

За словами військового експерта, щоб кардинально змінити ставлення західних партнерів до ситуації на полі бою і чітко продемонструвати, що ті червоні лінії, які постійно накреслює Путін, є маячнею, і була проведена наступальна операція на території Курської області.

"Російська риторика залишилася без змін, і ситуація з протидією також не змінилася. Ворожа армія зазнає значних втрат і знекровлюється. Хоча РФ, можливо, і хотіла б реалізувати план помсти, але вже не має можливостей для застосування своїх ресурсів через те, що їх вже бракує", - зауважив Селезньов.

Полковник ЗСУ також додав, що два тижні тому очільник ГУР генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.

"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу. А це відкриває для нас нові можливості", - резюмував Селезньов.

  • Після українських ударів по трьох головних мостах через Сейм у Курській області до 3 тисяч російських військових можуть опинитися у "котлі".
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що росіяни використовують сталу стратегію, переважаючи в живій силі й техніці.
Теги:
Новини
ЄС
російська армія
Донеччина
окуповані території
ГУР
США
Військові новини
Кирило Буданов
втрати окупантів
Курськ
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