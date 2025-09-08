Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним

Про це повідомило CNN.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми все врегулюємо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни", – прокоментував Трамп атаки РФ на Україну.

За його словами, "протягом наступних кількох днів" він проведе розмову з Путіним.

Водночас американський лідер розмовів, що в понеділок чи вівторок Білий дім відвідають європейські лідери.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок та індивідуально, і я думаю, що ми це врегулюємо", – заявив Трамп.