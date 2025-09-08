Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп повідомив, що деякі лідери Європи приїдуть у Вашингтон на початку тижня з метою врегулювання війни РФ проти України. Також він анонсував нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомило CNN.
"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми все врегулюємо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни", – прокоментував Трамп атаки РФ на Україну.
За його словами, "протягом наступних кількох днів" він проведе розмову з Путіним.
Водночас американський лідер розмовів, що в понеділок чи вівторок Білий дім відвідають європейські лідери.
"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок та індивідуально, і я думаю, що ми це врегулюємо", – заявив Трамп.
- 5 вересня президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що команда Європи їде до Вашингтона, де разом із американцями працюватиме над новим пакетом санкцій проти Росії.
