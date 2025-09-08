Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним

Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним

Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
06:04
Війна з Росією Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що деякі лідери Європи приїдуть у Вашингтон на початку тижня з метою врегулювання війни РФ проти України. Також він анонсував нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це повідомило CNN.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми все врегулюємо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни", – прокоментував Трамп атаки РФ на Україну.

За його словами, "протягом наступних кількох днів" він проведе розмову з Путіним.

Водночас американський лідер розмовів, що в понеділок чи вівторок Білий дім відвідають європейські лідери.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок та індивідуально, і я думаю, що ми це врегулюємо", – заявив Трамп.

  • 5 вересня президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що команда Європи їде до Вашингтона, де разом із американцями працюватиме над новим пакетом санкцій проти Росії.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
06:46
Міністерство оборони України
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів
06:18
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювала ППО
06:10
військові США
На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
01:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників: в угрупованні відреагували
00:28
Норвегія
У Норвегії стартували парламентські вибори
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:25
"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:53
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 118 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
Більше новин
