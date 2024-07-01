Трамп був першим, хто надав летальну зброю Україні, - конгресмен Тернер про залежність підтримки з боку США від "політичних вітрів"

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Дозвольте мені сказати вам те, що, на мою думку, важливо зрозуміти людям. Експрезидент Трамп під час свого перебування на посаді президента був першим, хто надав летальну зброю Україні, скасувавши заборону адміністрації Обами", - нагадав конгресмен.

Він наголосив на підтримці України з боку США та заявив, що "політичні вітри" цьому не завадять.

"Ви пам’ятаєте, як пристрасно виступав президент Порошенко у залі Палати представників на спільній сесії Конгресу і сказав: "Я не можу виграти війну ковдрами, і закликаю Конгрес (що ми згодом і зробили) прийняти відповідне законодавство та заохотити надання летальної зброї". Отже, ви знаєте, Америка підтримує Україну, і ми будемо продовжувати, незважаючи на політичні вітри чи зрушення, які можуть відбутися в нашій країні", - зазначив Тернер.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня президент США Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.