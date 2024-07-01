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"Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною": конгресмен Тернер про дозвіл бити по території РФ

1 липня, 2024 понедiлок
22:32
Війна з Росією Конгресмен Майк Тернер (за трибуною)

Член Палати представників від Республіканської партії Майк Тернер заявив, що Україна повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

Зокема Тернер заявив, що у питанні дозволу Україні завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ має таку ж позицію, як і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Моя позиція ширша, ніж у Адміністрації. Я переконаний, що Україна повинна могти використовувати надану зброю для законних військових цілей. Моя позиція така ж, як і генерального секретаря Столтенберга. Столтенберг сказав, що вважає, що Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною. Що Україна повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії, але також зважати на реальні військові цілі", - сказав він.

Водночас Тернер зауважив, що проблемою є виробництво зброї.

"Однією з проблем, яка у нас є, очевидно, є збільшення виробництва зброї, яка також надходить з Росії. Це математична проблема, і я гадаю є, що для її вирішення також має бути можливість використовувати військову силу", - додав конгресмен.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.   

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.

15 червня повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що Україна має право на самозахист, яке включає право знищувати легітимні військові цілі на території Росії.

  • 1 липня президента України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США й обговорив постачання додаткових Patriot для України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
військові
ЗСУ
республіканці
Єнс Столтенберг
США
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