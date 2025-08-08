Трамп має намір серйозно посилити тиск на Кремль, - американський дипломат Гербст

Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні, а зараз директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.

"Поки що Трамп не надто охоче вдається до рішучих дій у відповідь на триваючу агресію Росії. Однак останні п’ять чи шість тижнів показали, що він перейшов до політики сили. Спочатку щодо Ірану, союзника Росії, а згодом і щодо самої Росії. Це стало очевидним під час саміту НАТО. Це було помітно і тоді, коли Трамп скасував безглузде рішення нашого міністерства оборони про зупинення допомоги Україні, погодженої ще за адміністрації Байдена", - пояснив Гербст.

Дипломат переконаний, що, окрім тиску на Росію, адміністрація Дональда Трампа також посилить вторинні санкції, які змусять Індію та Китай відмовитись від купівлі російської нафти.

"Це також проявилося в рішучій заяві Трампа, яку він зробив два тижні тому. Тому я вважаю, що ми справді побачимо жорсткі санкції. Уже зараз команда Трампа активно працює над тим, щоб передати Україні системи протиракетної оборони Patriot – робота в цьому напрямі триває вже кілька тижнів. Також прозвучала чітка обіцянка надати Україні наступальне озброєння. Я переконаний, що Трамп має намір серйозно посилити тиск на Кремль. Сподіваюся, що до цього увійдуть і вторинні санкції, які змусили б Індію, Китай та інші країни суттєво, а можливо і повністю, згорнути закупівлю російської нафти й газу, що потрапляють на ринки в обхід санкцій", - додав він.