Трамп має намір серйозно посилити тиск на Кремль, - американський дипломат Гербст
Адміністрація Дональда Трампа має серйозні наміри посилити санкції проти РФ та країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії
Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні, а зараз директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.
"Поки що Трамп не надто охоче вдається до рішучих дій у відповідь на триваючу агресію Росії. Однак останні п’ять чи шість тижнів показали, що він перейшов до політики сили. Спочатку щодо Ірану, союзника Росії, а згодом і щодо самої Росії. Це стало очевидним під час саміту НАТО. Це було помітно і тоді, коли Трамп скасував безглузде рішення нашого міністерства оборони про зупинення допомоги Україні, погодженої ще за адміністрації Байдена", - пояснив Гербст.
Дипломат переконаний, що, окрім тиску на Росію, адміністрація Дональда Трампа також посилить вторинні санкції, які змусять Індію та Китай відмовитись від купівлі російської нафти.
"Це також проявилося в рішучій заяві Трампа, яку він зробив два тижні тому. Тому я вважаю, що ми справді побачимо жорсткі санкції. Уже зараз команда Трампа активно працює над тим, щоб передати Україні системи протиракетної оборони Patriot – робота в цьому напрямі триває вже кілька тижнів. Також прозвучала чітка обіцянка надати Україні наступальне озброєння. Я переконаний, що Трамп має намір серйозно посилити тиск на Кремль. Сподіваюся, що до цього увійдуть і вторинні санкції, які змусили б Індію, Китай та інші країни суттєво, а можливо і повністю, згорнути закупівлю російської нафти й газу, що потрапляють на ринки в обхід санкцій", - додав він.
- 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
- Наступного дня РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч з Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
