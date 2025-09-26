Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук

Євген Козярін
26 вересня, 2025 п'ятниця
21:12
Війна з Росією Олег Рибачук

Ситуація з російським диктатором Володимиром Путіним зайшла так далеко,  що президент США Дональд Трамп мусить шукати дуже швидкі і рішучі кроки

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо політик Олег Рибачук.

"Я думаю, що у Трампа зараз після оцієї надзвичайно успішної зустрічі в Алясці, як Трамп вважав, поведінка Путіна просто вражаюча нахабна. І зрозуміло, що Трамп вже це визнав, що йому здавалося, що там гарні стосунки, але насправді це вже в минулому, ніякого впливу немає. На питання, як Трамп ставиться до Путіна, він сказав, що десь через місяць дасть відповідь. І десь через місяць Трамп має зустріч з лідером Китаю Сі", - сказав він.

На думку Рибачука, якщо Трамп поїде на цю зустріч з великим лідером великої країни - впливовим Сі, і "якщо він до того не покаже впливовість і можливість зупинити якогось маленького нікчемного Пу, то Трампу буде дуже важко".

"Тому Трампу треба демонструвати і він зараз починає різко нагнітати. Треба продемонструвати можливість для Сі що Трамп насправді може впливати і буде впливати, і що Сполучені Штати - це країна, яка має силу, і в союзі з Європейським Союзом вони можуть поставити там людину, яка вижила там з розуму давно, і Росію поставити на місце", - наголосив політик.

Він додав, що саме тому на зустрічі з Ердоганом уже Трамп сказав відверто, що ми маємо, мусимо і будемо зупиняти Путіна. 

"Це для Трампа важливо і час тут грає велику роль. Для того важливо, щоб він мав якийсь результативний візит до Китаю. Інакше повністю розпадається віра в те, в що намагався переконати Трамп. Він переконав своїх виборців, що коли його оберуть, то у світі запанує мир, всі його бояться, всі його поважають, але зараз це питання вже критичне. Ситуація з Путіним просто зайшла так далеко,  що Трамп мусить шукати дуже швидкі і рішучі кроки, тому в даному контексті, розуміючи які ставки є для Трампа, можна передбачити, що він може піти на подібні кроки. Якщо ми говоримо про далекобійну зброю", - підсумував Рибачук.

Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Сі Цзиньпін
