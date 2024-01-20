Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я можу розповісти, що буде протягом 24 годин після можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США. Виявиться, що ніяких домовленостей на компромісних умовах з Путіним Трамп не зможе досягти. Путін чітко заявить його радникам, що він хоче всю Україну і негайно, а ще отримати вибачення перед ним. Трамп звісно збіситься, як це завжди з ним буває, й почне допомагати України та спробує дестабілізувати ситуацію в регіонах, які важливі для РФ. Це відповідно призвести до розширення російсько-української війни, оскільки Трамп, після того, як його розчарує Путін, може дати дозвіл на обстріл території РФ", - пояснив Портников.

На думку Портникова, обрання Дональда Трампа може призвести до протистояння Заходу з РФ

"Я вважаю, що обрання Трампа може бути прелюдією до прямого зіткнення Заходу з Росією з абсолютно непередбачуваними наслідками. Ми в принципі повинні розуміти, що обрання Трампа стане початком великої війни. Оскільки Трамп на відміну від Байдена не буде розраховувати наслідки від своїх дій. Він спочатку бʼє, а потім думає", - додав він.