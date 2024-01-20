Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що обрання Дональда Трампа на пост президента США може призвести до прямого зіткнення Заходу з Росією
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я можу розповісти, що буде протягом 24 годин після можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США. Виявиться, що ніяких домовленостей на компромісних умовах з Путіним Трамп не зможе досягти. Путін чітко заявить його радникам, що він хоче всю Україну і негайно, а ще отримати вибачення перед ним. Трамп звісно збіситься, як це завжди з ним буває, й почне допомагати України та спробує дестабілізувати ситуацію в регіонах, які важливі для РФ. Це відповідно призвести до розширення російсько-української війни, оскільки Трамп, після того, як його розчарує Путін, може дати дозвіл на обстріл території РФ", - пояснив Портников.
На думку Портникова, обрання Дональда Трампа може призвести до протистояння Заходу з РФ
"Я вважаю, що обрання Трампа може бути прелюдією до прямого зіткнення Заходу з Росією з абсолютно непередбачуваними наслідками. Ми в принципі повинні розуміти, що обрання Трампа стане початком великої війни. Оскільки Трамп на відміну від Байдена не буде розраховувати наслідки від своїх дій. Він спочатку бʼє, а потім думає", - додав він.
- 16 січня, після перемоги на республіканських праймериз в Айові, Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
- Намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години президент Володимир Зеленський назвав небезпечним і запросив його до Києва.
- 20 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України й не укладе угоду з російським диктатором Володимиром Путіним
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