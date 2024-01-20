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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников

20 січня, 2024 субота
20:53
Війна з Росією Дональд Трамп

Журналіст Віталій Портников вважає, що обрання Дональда Трампа на пост президента США може призвести до прямого зіткнення Заходу з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я можу розповісти, що буде протягом 24 годин після можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США. Виявиться, що ніяких домовленостей на компромісних умовах з Путіним Трамп не зможе досягти. Путін чітко заявить його радникам, що він хоче всю Україну і негайно, а ще отримати вибачення перед ним. Трамп звісно збіситься, як це завжди з ним буває, й почне допомагати України та спробує дестабілізувати ситуацію в регіонах, які важливі для РФ. Це відповідно призвести до розширення російсько-української війни, оскільки Трамп, після того, як його розчарує Путін, може дати дозвіл на обстріл території РФ", - пояснив Портников.

На думку Портникова, обрання Дональда Трампа може призвести до протистояння Заходу з РФ

"Я вважаю, що обрання Трампа може бути прелюдією до прямого зіткнення Заходу з Росією з абсолютно непередбачуваними наслідками. Ми в принципі повинні розуміти, що обрання Трампа стане початком великої війни. Оскільки Трамп на відміну від Байдена не буде розраховувати наслідки від своїх дій. Він спочатку бʼє, а потім думає", - додав він.

  • 16 січня, після перемоги на республіканських праймериз в Айові, Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
  • Намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години президент Володимир Зеленський назвав небезпечним і запросив його до Києва.
  • 20 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України й не укладе угоду з російським диктатором Володимиром Путіним
Росія
Президент США
російська армія
Захід
Джо Байден
окупанти
Дональд Трамп
Третя світова війна
НАТО
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