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"Може бути саме тим, що потрібно світові": Джонсон заявив, що на посаді президента США Трамп не покине Україну

20 січня, 2024 субота
12:50
Світ На фото Борис Джонсон

На думку колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України й не укладе угоду з російським диктатором Володимиром Путіним

Про це він написав у колонці Daily Mail.

"Найбільша загроза для світу - Трамп? Якщо подивитися на факти, можна стверджувати, що президентство Трампа може бути саме тим, що потрібно світові", - зазначив Джонсон.

За його словами, 44-й президент США Барак Обама не зробив нічого, щоб зупинити вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

"Він не зробив нічого, щоб виштовхнути Путіна ні з Криму, ні з Донбасу. Ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, не зробив цього й тодішній уряд Британії, який загадковим чином вирішив вмити руки й довірити долю українців "Нормандському формату", що морально збанкрутував", - заявив британський чиновник.

Водночас він зазначив, що саме Дональд Трамп на посаді президента Штатів дав українцям ту протитанкову зброю Javelin, яка разом із британськими ракетами NLAW та іншою зброєю була такою цінною для українців у битві за Київ. 

"Принаймні частково завдяки цьому сміливому рішенню Трампа українці змогли приголомшити світ і змусити армію Путіна бігти з української столиці", - написав Джонсон.

Політик наголосив, що не вірить, що Трамп захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже "помітно допоміг зберегти вільною".

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"Усім його прихильникам - скептикам щодо України в Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо ви дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?.. Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Навпаки, зрозумівши, як він, безперечно, зробив, що з Путіним не можна досягти угоди, я вважаю, що є хороший шанс, що він подвоїть свої зусилля і завершить те, що почав, – давши їм те, що їм потрібне для перемоги", - вважає британський експрем'єр.

Він додав, що є всі шанси того, що в разі очолення Штатів Трампом країни Заходу стануть сильнішими, а світ - стабільнішим.

  • Раніше, після перемоги на республіканських праймериз в Айові, Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
  • Намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години президент Володимир Зеленський назвав небезпечним і запросив його до Києва.
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