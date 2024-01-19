Кейс Дональда Трампа: суди, праймеріз перед виборами у США та що він означає для України

За виборами в Америці, які відбудуться 5 листопада 2024 року, спостерігатиме увесь світ, адже їхні результати безпосередньо визначатимуть майбутню зовнішню політику країни. Ця подія має непересічне значення для України, адже американська воєнна та фінансова допомога – фактор, від якого значним чином залежить боєздатність українського війська та функціонування української держави.

Еспресо пояснює, що означатиме для українців можливість перемоги 77-річного Дональда Трампа, які нюанси його участі у виборах та за що судять колишнього президента США.

Про що у статті:

Трамп та його справи: які суди тривають проти нього та чим загрожують

Праймеріз та Трамп: судові рішення щодо його участі та можливий розвиток подій

Що говорить Трамп про війну в Україні

Трамп та його справи: які суди тривають проти нього та у чому звинувачують

Проти Трампа відкрита низка справ, які розглядаються у судах Сполучених Штатів. Сам колишній президент та теперішній республіканський кандидат підрахував, що в рамках усіх висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення. Проте тут варто відзначити, що у США підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув'язнення за всіма пунктами обвинувачення, а терміни за різні злочини можуть відбуватися паралельно, обмежуючи загальний час, який засуджений проводить у в'язниці.

Власне саме в судових процесах полягає найбільша загроза для висунення експрезидента на виборах 2024 року.

Варто розпочати з того, що тривають справи проти Трампа щодо несанкціонованого зберігання секретних документів. 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Вже у червні 2023 року Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. Тоді ж таки у червні міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Сумарно йому висунули 37 пунктів обвинувачень. Йдеться про обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, у змові з метою перешкоджання органам юстиції, у приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також у наданні неправдивих заяв.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі. І нарешті 2 серпня Трамп знову отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Проте це також не кінець позовам проти експрезидента Америки. Проти нього також подавали й позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого, яка переконана у тому, що Трамп є винуватцем насильства, яке сталося під час штурму Капітолія (6 січня 2021 року), у позові цитуються висновки комітету палати представників, в яких йдеться про те, що комісія "зробила низку кримінальних направлень" проти колишнього президента на основі своїх висновків про "достатні докази одного або більше потенційних порушень". А 9 травня суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл: навесні 1996 року він вчинив цю спробу. За рішенням, експрезидент мав відшкодувати жертві $5 млн.

Не знає Дональд Трамп спокою і з американською пресою. Верховний суд Нью-Йорка зобов’язав експрезидента США відшкодувати виданню The New York Times майже $400 тисяч витрат, сплачених через його невдалий судовий позов. У судовому позові на $100 млн Трамп звинуватив газету та свою племінницю Мері Трамп у "підступній змові" з метою отримати його податкові дані.

Якщо ж підсумувати усі звинувачення, то станом на кінець січня 2024 року Трампу висунуто 91 звинувачення у злочинах в рамках різних кримінальних справ.

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Праймеріз та Трамп: судові рішення щодо його участі та можливий розвиток подій

У грудні минулого року суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону Дональду Трампу брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році. Тоді ж таки держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.

Але вже 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. А два дні потому стало відомо, що він оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо. Тому рішення суду в Колорадо призупинено на час розгляду справи у Верховному суді, яке розпочнеться у лютому. На це рішення очікує й згаданий вище штат Мен.

Ба більше, виключення Дональда Трампа із виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Подекуди суди відхилили такі позови виборців, але у понад 20 штатах, окрім вже відомих Колорадо та Мен, це питання залишається на порядку денному.

Тим часом Трамп встигає вирватися у лідери рейтингу серед республіканців напередодні праймеріз у США. За даними національного опитування, він особливо високо оцінюється республіканцями та незалежними республіканцями за трьома показниками: найкращі шанси на перемогу у листопаді, сильний лідер та найбільш кваліфікований кандидат від партії.

16 січня за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.

А 18 січня суддя штату Вашингтон відкинула спроби не допустити експрезидента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії й заявила, що його ім'я може залишитися в бюлетені. Попередньо, у Вашингтоні, як і в інших штатах, виборці стверджували, що дії Трампа, пов’язані з нападом на Капітолій США 6 січня, зробили його неправомірним обіймати посаду згідно з 14-ю поправкою в Конституції. Проте наразі суддя вирішила інакше. Тому залишається очікувати на інакше рішення інших судів, передовсім Верховного.

Фото: reuters

Що говорить Трамп про війну в Україні

Упродовж всього часу від початку російського вторгнення від Дональда Трампа лунають дуже неоднозначні заяви та пропозиції щодо війни в Україні.

Візьмімо хоча б те, що наприкінці червня 2023 року він дозволив собі заявити, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Мовляв, якби він був президентом, то обговорювали б мирне врегулювання. Перед тим він закликав зменшити постачання зброї для України та розповідав, як міг би завершити війну за 24 години.

Разом із тим на початку листопада Трамп відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити масштаби війни.

А зовсім нещодавно, після перемоги на республіканських праймериз в Айові, знову взявся за своє: пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми й чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – казав Трамп.

Ба більше, він переконаний, що до цих переговорів зміг би залучити й президента Зеленського. Мовляв, його він також дуже добре знає.

Тим часом лише за кілька днів до цієї заяви, можливий кандидат в американські президенти пообіцяв, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть. Про ці його слова, сказані Урсулі фон дер Ляєн, розповів французький єврокомісар Тьєррі Бретон.

За його словами, Трамп сказав очільниці Єврокомісії на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2020 році, що вона "повинна розуміти: якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас". Ці погрози Дональда Трампа Бретон озвучив 9 січня 2024 року на заході в Європейському парламенті в Брюсселі, наполягаючи на посиленні можливостей Європейського Союзу щодо самооборони на тлі війни Росії проти України.

"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися. Тож зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звісно, ​​ми самі по собі. Ми є членами НАТО, майже всі ми. Звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю опору, щоб бути готовим до всього, що трапиться", – підкреслив французький єврокомісар.

У контексті усіх заяв та обіцянок Дональда Трампа, які стосуються війни в Україні, варто згадати також слова директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військового експерта Валентина Бадрака, сказані в етері телеканалу Еспресо: "Трамп – це катастрофа, для України зокрема".