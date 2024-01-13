Трамп відшкодує NYT $400 тис. судових витрат після програного позову

Про це повідомляє BBC.

У судовому позові на $100 млн Трамп звинуватив газету та свою племінницю Мері Трамп у "підступній змові" з метою отримати його податкові дані.

Минулого року суддя відхилив його, заявивши, що його вимоги "не відповідають конституційному праву". Серія статей про фінансові справи Трампа отримала Пулітцерівську премію.

12 січня суддя Верховного суду Нью-Йорка Роберт Рід, демократ, зобов’язав Трампа відшкодувати New York Times витрати в розмірі $392 638, сплачені його невдалим судовим позовом.

У позові щодо розслідування 2018 року, яке стверджувало, що експрезидент був причетний до "сумнівних податкових схем", Трамп звинуватив трьох журналістів, які розповіли про співпрацю з його племінницею в рамках "особистої вендети" проти нього. У ньому стверджувалося, що вони невпинно переслідували її та переконали передати документи.

У травні суддя відхилив справу, заявивши, що правова система "давно визнала, що репортери мають право брати участь у законній та звичайній діяльності зі збору новин". Суддя сказав, що ця діяльність є основою Першої поправки країни, яка захищає право на свободу слова.