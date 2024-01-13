Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп відшкодує NYT $400 тис. судових витрат після програного позову

Трамп відшкодує NYT $400 тис. судових витрат після програного позову

13 січня, 2024 субота
10:51
Світ Дональд Трамп

Верховний суд Нью-Йорка зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа сплатити газеті The New York Times майже $400 тис. витрат, сплачених через його невдалий судовий позов

Про це повідомляє BBC.

У судовому позові на $100 млн Трамп звинуватив газету та свою племінницю Мері Трамп у "підступній змові" з метою отримати його податкові дані.

Минулого року суддя відхилив його, заявивши, що його вимоги "не відповідають конституційному праву". Серія статей про фінансові справи Трампа отримала Пулітцерівську премію.

12 січня суддя Верховного суду Нью-Йорка Роберт Рід, демократ, зобов’язав Трампа відшкодувати New York Times витрати в розмірі $392 638, сплачені його невдалим судовим позовом.

У позові щодо розслідування 2018 року, яке стверджувало, що експрезидент був причетний до "сумнівних податкових схем", Трамп звинуватив трьох журналістів, які розповіли про співпрацю з його племінницею в рамках "особистої вендети" проти нього. У ньому стверджувалося, що вони невпинно переслідували її та переконали передати документи.

У травні суддя відхилив справу, заявивши, що правова система "давно визнала, що репортери мають право брати участь у законній та звичайній діяльності зі збору новин". Суддя сказав, що ця діяльність є основою Першої поправки країни, яка захищає право на свободу слова.

  • 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
  • 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
  • 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
  • 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
Кримінал
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
13 січня, 2024 субота
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Сумщині поранено жінку, на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Військові
12 січня, 2024 п'ятниця
"Хтось на найвищих щаблях влади зумисне торпедує мобілізацію у ЗСУ", - політик Омелян
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
12:00
OPINION
Олексій Панич
США дистанціюються від України, щоб стати посередником у переговорах з Росією
11:49
Оновлено
До Києва прибув новообраний голова МЗС Франції Стефан Сежурне
11:46
Оновлено
Вибух у Бердянську
В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи
11:33
Дональд Туск
Не дозволю будувати позицію в уряді на антиукраїнських настроях, - Туск
11:07
електроенергія, світло ЛЕП
Через атаку РФ пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано: ситуація в енергосистемі станом на 13 січня
11:05
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 ворожих крилатих ракет
10:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Сумщині поранено жінку, на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
10:26
Наталія Гуменюк
Росіяни не змогли використати ракетоносії через шторм під час ранкової атаки, - Гуменюк
10:20
Партизани "Атеш" виявили систему оборони та місце дислокації окупантів у Криму
10:12
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Владі треба починати з себе": начальник штабу батальйону Кишкар про мобілізацію
10:09
Пожежа у РФ
У Росії на складі Wildberries сталася масштабна пожежа
10:07
OPINION
Юрій Касьянов
Чому Росія не б'є по центрах ухвалення рішень
09:53
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
09:26
Остін зробив помилку, коли не повідомив про свою госпіталізацію, - Байден
09:19
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
На Бахмутському напрямку ворог збільшує застосування дронів-камікадзе, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
09:18
Пожежа у сміттєзбірнику у Києві
У Києві сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхівки: загинули дві людини
09:04
Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики
09:00
Огляд
"Прісцилла"
Цей загадковий король рок-н-ролу: що подивитися на вихідних
08:59
Ексклюзив
Маріуполь
Багато будинків в Маріуполі залишається без опалення, - депутат міськради Забавін
08:39
Оновлено
корабель рф
Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель: ракетоносіїв немає
08:30
Огляд
Пихаті американці, львівський "список Шиндлера" і пиво в Антарктиді - 5 книг про міжнародні відносини
08:12
НАЗК
НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї
08:04
OPINION
Володимир Горбач
Кому адресоване послання Америки у вигляді атак на хуситів?
07:54
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових, - Генштаб
06:59
Придністров'я
РФ у Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації ситуації у Молдові, - ISW
06:32
Прапор США
Війська США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
06:18
США Японія
Японія та США домовилися про посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України
06:03
Alaska Airlines
У США посилять контроль за виробництвом Boeing після інциденту з 737 Max 9 Alaska Airlines
05:53
Оновлено
США та Велика Британія завдали другого раунду ударів по об'єктах хуситів
05:17
Ядерна безпека
У Канаді поблизу столиці збудують сховище ядерних відходів: корінні народи проти
04:49
Рустем Умєров і Тодор Тагарев
ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних: допомагає Україні, - міністр оборони
04:20
Тайвань
На Тайвані почалися вибори: обирають президента та парламент
03:51
КНДР
КНДР вперше від початку пандемії COVID-19 прийме туристів. Група прибуде з РФ, - Reuters
03:23
Ракета Storm Shadow
Ракети Storm Shadow та SCALP інтегровано в Су-24 у рекордні терміни, - гендиректор MBDA
02:55
Естонія
Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією
02:55
КНДР
Військові РФ жаліються на низьку якість снарядів із КНДР, - The Moscow Times
02:27
Росія аеропорти санкції проти Росії транспорт
У Росії черговий авіаційний інцидент: пасажирський Як-42 викотився за межі смуги в аеропорту Архангельська
01:59
Папа Франциск_Святослав Шевчук
Папа Франциск без згадки про Росію засудив масовані удари по Україні, - лист очільнику УГКЦ
01:31
Зеленський Байден
Війна Росії проти України є частиною переломного моменту в історії, - Білий дім
01:05
F-16
РФ боїться появи F-16 в Україні, - розвідка Естонії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV