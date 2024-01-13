Трамп відшкодує NYT $400 тис. судових витрат після програного позову
Верховний суд Нью-Йорка зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа сплатити газеті The New York Times майже $400 тис. витрат, сплачених через його невдалий судовий позов
Про це повідомляє BBC.
У судовому позові на $100 млн Трамп звинуватив газету та свою племінницю Мері Трамп у "підступній змові" з метою отримати його податкові дані.
Минулого року суддя відхилив його, заявивши, що його вимоги "не відповідають конституційному праву". Серія статей про фінансові справи Трампа отримала Пулітцерівську премію.
12 січня суддя Верховного суду Нью-Йорка Роберт Рід, демократ, зобов’язав Трампа відшкодувати New York Times витрати в розмірі $392 638, сплачені його невдалим судовим позовом.
У позові щодо розслідування 2018 року, яке стверджувало, що експрезидент був причетний до "сумнівних податкових схем", Трамп звинуватив трьох журналістів, які розповіли про співпрацю з його племінницею в рамках "особистої вендети" проти нього. У ньому стверджувалося, що вони невпинно переслідували її та переконали передати документи.
У травні суддя відхилив справу, заявивши, що правова система "давно визнала, що репортери мають право брати участь у законній та звичайній діяльності зі збору новин". Суддя сказав, що ця діяльність є основою Першої поправки країни, яка захищає право на свободу слова.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
- 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
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