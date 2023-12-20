Трамп це катастрофа для України, наступний рік буде для нас вирішальним, - військовий експерт Бадрак
Наступний рік буде вирішальний для України. Багато залежить від того, чи будемо ми отримувати допомогу від США
Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в етері телеканалу "Еспресо".
"Мої інсайдерські джерела повідомляють, що ймовірність передачі від США Україні 61,4 млрд доларів, - складає не більше 30%. Тому, що сьогодні республіканці хочуть бачити Трампа при владі, а Трамп це катастрофа, для України в тому числі", - зазначив він.
За його словами, президент США Байден бореться, щоб не здати свої політичні позиції.
"Байден зараз бореться, наскільки це можливо, щоб не здати свої власні позиції. Фактично, щоб отримати ці гроші, Байден мусить здати свої власні політичні позиції і віддати усе Трампу", - зауважив Бадрак.
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4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
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Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
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6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.
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8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі.
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15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.
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Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.
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