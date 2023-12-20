Трамп це катастрофа для України, наступний рік буде для нас вирішальним, - військовий експерт Бадрак

Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в етері телеканалу "Еспресо".

"Мої інсайдерські джерела повідомляють, що ймовірність передачі від США Україні 61,4 млрд доларів, - складає не більше 30%. Тому, що сьогодні республіканці хочуть бачити Трампа при владі, а Трамп це катастрофа, для України в тому числі", - зазначив він.

За його словами, президент США Байден бореться, щоб не здати свої політичні позиції.

"Байден зараз бореться, наскільки це можливо, щоб не здати свої власні позиції. Фактично, щоб отримати ці гроші, Байден мусить здати свої власні політичні позиції і віддати усе Трампу", - зауважив Бадрак.