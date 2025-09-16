Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські країни запроваджували ті самі санкції проти Росії, які вимагають від Вашингтону
Про це в інтерв’ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.
На запитання, скільки часу Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну перед ухваленням рішення про санкції, Рубіо відповів: "У якийсь момент президент може вирішити їх застосувати. Це буде його рішення. Він не збирається штучно оголошувати терміни".
Чиновник наголосив, що всі добре розуміють, які саме санкції здатні запровадити Сполучені Штати, однак водночас підкреслив важливість участі європейських партнерів.
"Президент поставив завдання перед нашими європейськими партнерами — самим вводити ті санкції, які вони закликають ввести нас. Якщо вони дійсно переконані в цьому, ми хочемо закликати їх робити реальні кроки, про які вони самі говорять", - пояснив Рубіо.
Він також звернув увагу, що низка європейських країн продовжує купувати російські товари, зокрема нафту, що підриває спільні зусилля зі стримування Кремля.
- Президент США Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими, додавши, що європейські країни купують російську нафту.
