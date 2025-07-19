"Трамп у питанні допомоги Україні буде діяти інакше, ніж Байден": Портников пояснив різницю підходів

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Трамп говорить про десятки мільярдів доларів, принаймні про мільярди доларів. Не про мільйон. Але він буде діяти інакше, ніж Байден. Байден виділяв довгостроковий пакет допомоги, тому що вважав, що Росія не збирається завершувати війну. Трамп може виділити певний пакет допомоги, умовно кажучи, на якісь там 5-10 млрд доларів, як сигнал Путіну, що він буде допомагати далі", - сказав він.

Журналіст вважає, так може трапитися, тому що Трамп зосереджений не на допомозі Україні, а на закінченні війни.

"А закінчення війни, з його погляду, тепер може відбутися, тільки якщо Путін переконається, що Америка буде надалі допомагати Україні. Але навіщо на 40 млрд доларів? От він надасть 10, умовно. Ми їх будемо використовувати. Якщо Путін за цей час не схаменеться, будуть нові 10. У цьому є підхід. Це інший підхід. Саме на 10 млрд буде куплена американська зброя", - зазначив Портников.

На його думку, Трамп не буде сприяти ухваленню великого пакета допомоги України, тому, що це ідеологічно буде дуже дивно.

"Європейці будуть закликати американців теж долучитися до цих речей, будуть намагатися знайти і в американців, щоб американці теж гроші виділяли, але в них немає великого вибору. І просто це будуть робити не всі країни Європи. Я вам скажу чесно, що у Франції, в Італії дійсно немає зайвих грошей. Я думаю, що ця ситуація ще буде змінюватися. Так що тут немає ніяких сумнівів, що ця ситуація може виглядати інакше буквально за кілька місяців. До речі, тут же дуже багато буде залежати від поведінки Путіна. Це теж ясно. І від цих 50 днів", - підсумував журналіст.