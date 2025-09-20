Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
Ексклюзив

Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа

Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
10:10
Війна з Росією путін трамп

Якби Трамп хотів тимчасового зупинення війни, він мав би сказати Путіну: або ти зупиняєш війну впродовж двох тижнів, або Україна за ці два тижні отримує всі форми гарантій

Зміст

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Рівень суверенітету Путіна тут практично нульовий. Китай вирішує, коли він воює, і в момент, коли Китай отримає гарантії, що зупинення війни не мобілізуватиме засоби проти нього, не наближатиме агресії з боку Заходу, він спокійно зупинить допомогу для Росії – і все. На сьогодні я це бачу так. Відбуваються підготовки до зустрічі Трампа і товариша Сі, відбуваються складно. Найближчий термін зустрічі, на мій погляд, просто двосторонньої, - це кінець жовтня – листопад, якщо до цього часу вийде всю цю конструкцію організувати. І тоді отримаємо вікно можливостей для зупинення цієї війни", - сказав він.

На думку Кульпи, Путін сам по собі цієї війни не зупинить. 

"Він, як наркоман, залежний від амфетаміну, залежить від війни. За воєнної економіки у момент зупинення (війни, - ред.) просто руйнується країна. Зараз тимчасове зупинення війни для Путіна, коли він натискає на "СТОП", - він через лобове скло вилітає разом зі своїм оточенням. Він цього не зробить, він воюватиме до останнього набою. І, до речі, Трамп створює таку перспективу, бо каже, що війна закінчиться, коли Путін припинить стріляти", - додав діяч.

Політик зазначив, що таким чином, Путін не боїться продовжувати війну та воювати до останнього набою.

"Якби Трамп хотів тимчасового зупинення війни, він мав би сказати Путіну: або ти зупиняєш війну впродовж двох тижнів, або Україна за ці два тижні отримує гарантії фінансування на найближчі десять років зброї за бажанням, гарантії фінансової допомоги тощо, усі форми гарантій - і тоді може статися, що щось зміниться. Але сьогодні Трамп зробив Путіна господарем війни", - наголосив він.

Кульпа вважає, що треба розуміти, що ця війна закінчиться миром, а не перемир’ям, якщо будуть виконані дві умови. 

"По-перше, Росія припиняє бути частиною європейської архітектури безпеки - її має бути виключено. Повертаємося до того, що з Росією про Європу ніколи ні про що не домовляються. По-друге, ліквідується різниця в статусі безпеки Балтійських країн, Польщі та України - отже, Україна стає членом НАТО. Якщо цього не зробити та зберегти різницю в статусі безпеки - це буде запрошенням до чергової війни", - сказав діяч.

Політик наголосив, що програна війна Росією визначається насамперед відібранням ресурсів. 

"Сьогодні я бачу їхню економіку в найглибшій кризі. Питання не в глибині кризи, а в тому, наскільки швидко вона зростає. Я це бачу наче велику кулю, яка починає котитися з гори й набирає швидкості. Аби це зупинити, путінський режим буде змушений заморозити Росію, аби вона стала подібною до Північної Кореї. Що ми спостерігатимемо: прикручування гайок, відрізання від Інтернету тощо, падіння рівня життя, закриття абсолютне кордону. Але це буде тимчасово", - зауважив він.

 Кульпа вважає, що формула Росії як набору держав - колоній Москви і тюрми народів вичерпалася і процес розвалювання невідворотний. 

"Без сильної зовнішньої підтримки фінансової і сильного тиску в неї немає шансів зберегтися як єдиній державі. Темпи, гадаю, залежать від доступу до коштів, який доволі сильно обмежують.  Отже, головне – зберігати терпіння, розуміти значення стратегічної зброї як фактору сили, розуміти значення армії та ВПК України як єдиної гарантії добробуту після війни та того, щоб не лише виграти війну, але й щоб виграти мир", - підсумував діяч.

 

