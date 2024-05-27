Травень стане рекордним для окупантів по втратах, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корисно читати щоденну звітність Генштабу ЗСУ. Дійсно є високий рівень втрат у противника, травень став рекордним саме через те, що росіяни намагаються відкривати нові фронти. У РФ вже в червні мають підвищувати загальні межі та вимоги до своєї мобілізації, тому що травень є критичним для них за кількістю компенсації втрат. Щомісячна мобілізація в середньому у РФ становить 30 тис., а у травні вони втратили вже понад 30 тис. живої сили. У червні їм треба, щоб ця компенсація йшла в нуль, щоб вони могли відновлювати боєздатність підрозділів та створювати нові, відповідно, їм треба підвищувати загальну межу до 40 тисяч", – прокоментував Олександр Коваленко.

За його словами, у РФ можуть знову оголосити часткову мобілізацію або проводити її приховано, поступово збільшуючи вимоги щомісячної мобілізації до 40-60 тис.

"Нам у цьому випадку треба робити запити до наших партнерів на ті типи зброї, які дозволяють максимально ефективно знищувати велику кількість ворожої живої сили. А таке знищення відбувається артилерійським вогнем, касетними боєприпасами та іншими елементами, які можуть ефективно працювати проти "м'ясних" штурмів і тому подібного. Звісно, одним із найголовніших аспектів зараз є завдавання ударів по території РФ. Використання наших дронів-камікадзе по російській території - непогано, але це тільки бойова частина на 40 кг, яка прилітає по НПЗ, або на аеродром, або на якусь ворожу військову частину чи польовий табір. А зовсім інше, якщо по таких об'єктах буде розсипано 900 суббоєприпасів від ATACMS, то це була б просто пісня", - підкреслив військово-політичний оглядач.

Коваленко резюмував, що саме завдавання ударів по території РФ може упереджувати передислокацію, а також підсилення тих чи інших військ противника силами та засобами, які концентруються на російській території.

26 травня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що за добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1110 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на війні проти України кожного місяця гинуть чи зазнають важких поранень до 24 тисяч російських солдатів.



