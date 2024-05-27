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Війна з Росією: хроніка
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Травень стане рекордним для окупантів по втратах, - "Інформаційний спротив"

27 травня, 2024 понедiлок
11:03
Війна з Росією втрати окупантів

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що у травні противник намагався відкривати нові фронти, тому зазнає значних втрат

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корисно читати щоденну звітність Генштабу ЗСУ. Дійсно є високий рівень втрат у противника, травень став рекордним саме через те, що росіяни намагаються відкривати нові фронти. У РФ вже в червні мають підвищувати загальні межі та вимоги до своєї мобілізації, тому що травень є критичним для них за кількістю компенсації втрат. Щомісячна мобілізація в середньому у РФ становить 30 тис., а у травні вони втратили вже понад 30 тис. живої сили. У червні їм треба, щоб ця компенсація йшла в нуль, щоб вони могли відновлювати боєздатність підрозділів та створювати нові, відповідно, їм треба підвищувати загальну межу до 40 тисяч", – прокоментував Олександр Коваленко.

За його словами, у РФ можуть знову оголосити часткову мобілізацію або проводити її приховано, поступово збільшуючи вимоги щомісячної мобілізації до 40-60 тис.

"Нам у цьому випадку треба робити запити до наших партнерів на ті типи зброї, які дозволяють максимально ефективно знищувати велику кількість ворожої живої сили. А таке знищення відбувається артилерійським вогнем, касетними боєприпасами та іншими елементами, які можуть ефективно працювати проти "м'ясних" штурмів і тому подібного. Звісно, одним із найголовніших аспектів зараз є завдавання ударів по території РФ. Використання наших дронів-камікадзе по російській території - непогано, але це тільки бойова частина на 40 кг, яка прилітає по НПЗ, або на аеродром, або на якусь ворожу військову частину чи польовий табір. А зовсім інше, якщо по таких об'єктах буде розсипано 900 суббоєприпасів від ATACMS, то це була б просто пісня", - підкреслив військово-політичний оглядач.

Коваленко резюмував, що саме завдавання ударів по території РФ може упереджувати передислокацію, а також підсилення тих чи інших військ противника силами та засобами, які концентруються на російській території.

  • 26 травня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що за добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1110 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
  • Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на війні проти України кожного місяця гинуть чи зазнають важких поранень до 24 тисяч російських солдатів.


 

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
мобілізація
зброя для України
втрати окупантів
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