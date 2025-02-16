"Треба зробити те, що стримуватиме Путіна": Курт Волкер про гарантії безпеки для України, якщо це не членство в НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба розкласти це по поличках. Десять з десяти - це членство НАТО. Одиничка - це Будапештський меморандум. Треба в цьому діапазоні знайти від одного до десяти якийсь аргумент, щоб переконати Путіна. Я не знаю, чи є такий аргумент. Мені здається, що тільки членство в НАТО може правити за такий аргумент, але мені здається, що тут треба злуку зробити чинників. Вишкіл, фінансування, допомога спорядженням, зброєю, підтримка політична, економічна для того, щоб дати відсіч російській агресії. Мені здається, що президент Трамп хоче припинення вогню, стримування, а потім розподіл цих зусиль між союзниками. Мені здається, що стрим - це найліпший. Але якщо це не НАТО, хоча я вважаю, що треба, щоб було НАТО. Але якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, то треба зробити те, що здасться Путіну переконливим і стримуватиме його", - вважає він.

В іншому разі Курт Волкер вважає, що хоча б не має відкидатися можливість вступу України в НАТО. Крім того він зауважив, що має бути більше підтримки України в плані зброї, навчання військових, а також залучення сил протиповітряної оборони сусідніх держав.

"Я б сказав, що дуже багато європейських країн і США, мабуть, додають певної ваги Україні в плані зброї, вишколу, снарядів. Європейські країни можуть зайти своїми військами до України. Пряма участь в протиповітряній обороні, можна передбачити якісь підрозділи чи прикриття з боку Румунії і Польщі. І може бути дорога до членства в НАТО, принаймні, так би мовити, не заперечувати такої перспективи. Як пан сенатор Грем сказав у Мюнхені, що ми напад Росії має означати негайне прийняття України в НАТО. Це треба передбачити як такий спусковий механізм. Я гадаю, що для однієї чи двох країн НАТО, скажімо так, це складно буде проковнути. Але більшість країн привітають такий підхід. Щодо США, ну добре, що сенатор Грем саме так сказав, висловив це. Є про що тепер подумати. А тепер хай ті, хто ухвалюють, а ухвалює тільки президент Трамп, хай подумає про це він. Така постанова має з'явитися. Це цікавий варіант, тому що це повертає нас до вашого попереднього питання: у що повірить Путін, що його може переконати", - зазначив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.