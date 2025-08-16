Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
На окремих ділянках фронту Покровського напрямку підрозділи Сил оборони України мають певні досягнення
Про це розповів в етері Еспресо офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.
"Останні декілька діб увага була прикута до Покровського напрямку, до тих "заячих вушок", які з'явилися на мапі. Говорили, що росіяни ось-ось прорвуть фронт і підуть далі. Але нічого подібного не сталося. Була своєчасна реакція - задіяні додаткові сили, і тепер на мапі можна побачити, що ці "вушка" дуже покоцані та діряві, знищена велика кількість ворога", - прокоментував офіцер ЗСУ.
За його словами, на Покровському напрямку ситуація під контролем ЗСУ, триває дочистка ворожих ДРГ, які намагалися накопичитися та розвивати успіх.
"На окремих ділянках є певні досягнення з боку підрозділів Сил оборони України, а десь є і стабільна ситуація, яка тримає лінію оборони, і противник чітко знає, що йому тут не пройти, тому і спроб не робить. Не буду говорити за всю лінію зіткнення на цьому напрямку, але радує те, що є підрозділи, не називатиму їх, - доба проходить, а у нас нема ні поранених, ні загиблих. А у ворога є втрати", - зазначив Цехоцький.
- 15 серпня Генштаб ЗСУ і 7-й корпус ДШВ повідомили, що українські десантники очистили Покровськ від російських диверсійно-розслідувальних груп.
- Біла Церква
