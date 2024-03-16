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"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"

16 березня, 2024 субота
12:15
Війна з Росією кібератака

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється електронне голосування на так званих виборах

Про це повідомляють Суспільне та Укрінформ з посиланням на джерела у ГУР.

"Сайт держпослуг РФ лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Окрім цього зазначається, що здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", - додав він.

  • Також нещодавно українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили.
Теги:
Росія
вибори
Технології
вибори в Росії
кібератаки
ГУР
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