"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"

Про це повідомляють Суспільне та Укрінформ з посиланням на джерела у ГУР.

"Сайт держпослуг РФ лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Окрім цього зазначається, що здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".

"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", - додав він.