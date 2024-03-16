"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється електронне голосування на так званих виборах
Про це повідомляють Суспільне та Укрінформ з посиланням на джерела у ГУР.
"Сайт держпослуг РФ лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування", - сказав співрозмовник ЗМІ.
Окрім цього зазначається, що здійснюються атаки на електронні сервіси путінської партії "Единая Россия".
"Триває робота кіберфахівців Головного управління розвідки", - додав він.
- Також нещодавно українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили.
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