Трьом зрадникам, які обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Часового Яру, загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє СБУ і Донецька обласна прокуратура.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ троє фігурантів перебували на тимчасово окупованих територіях і добровільно вступили до російської армії.

Серед них – мешканець Макіївки, який у вересні 2022 року добровільно «мобілізувався» до 100-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Там його зарахували на посаду гранатометника. Фігурант займався облаштуванням вогневих позицій рашистів поблизу селища Невельське Покровського району.

Інший зрадник наприкінці лютого 2022 року прибув до окупаційного «військкомату» у тимчасово захопленому Алчевську на Луганщині та «записався» до лав російських військ. Тоді його зарахували до 4-ї окремої мотострілецької бригади рф та відрядили на передову. Спочатку – в район Кремінної, а згодом – під Бахмут. Звідти його направили до селища Іванівське для штурму позицій ЗСУ поблизу Часового Яру.

Ще один фігурант приєднався до лав агресора у червні 2022 року в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області. Перебуваючи у складі окупаційного угруповання «Шторм-Z», він облаштовував укріпрайони рашистів поблизу Соледара.

Українські захисники взяли їх у полон під час боїв поблизу Авдіївки та Часового Яру в березні цього року. Наразі зрадники перебувають під вартою.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада)

ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресорки допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura