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"Це буде гарна новина": Defense Express про передачу зі США AGM-158А, які зможуть бити по аеродромах РФ

Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
18:31
Війна з Росією AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування

AGM-158 JASSM — крилаті ракети, які можна встановлювати на штатній основі під F-16

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Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що ракети можна встановлювати на штатній основі під F-16, означає, що тепер це будуть не тільки засоби протиповітряної оборони, але й засоби для ударів по противнику. Якщо дадуть дозвіл на застосування їх по території РФ, буде чудово. Треба дочекатися, який саме варіант ракет нам нададуть. Є різні конфігурації по дальності. В американців базовий варіант це AGM-158A на дальність 370 км. В теорії, це вже непогано для ударів по аеродромах у 200-кілометровій зоні від державного кордону. Такі ракети нам потрібні на вчора, і побільше", - зазначив він.

Американський ВПК може виробляти таких 45 ракет на місяць, каже Киричевський.

"Потрібно дочекатися офіційного оголошення і конкретної вказівки. Тому що навіть якщо відштовхуватися від такого умовно помірно-песимістичного варіанту, що дадуть AGM-158A, це все одно 370 км для удару по противнику, що є дуже гарною новиною.  Якщо ж дадуть новітні JASSM-ER з дальністю до 900 км, можна буде мріяти про удари по аеродромах стратегічної авіації РФ. Але до цього треба дочекатися, щоб нам ці ракети надали", - зазначив військовий експерт.

За його словами, оголошення про перспективу передачі AGM-158 JASSM виглядає більш обнадійливо та прикметно, ніж заява The Guardian про те, що Британія дозволить Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії.

"Щодо The Guardian і ракет Storm Shadow, британські журналісти визнали, що це лише їхні розмірковування вголос на основі спілкування з інсайдерами. Тобто, щодо ймовірності дозволу на удари по території РФ, це як в анекдоті про динозавра: 50% ймовірності, що можна зустріти, 50% — що ні. Однак оголошення про перспективу передачі AGM-158 JASSM виглядає більш обнадійливо", - додав він.

  • Нещодавно повідомлялось, що США близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
США
F-16
Військові новини
ракетний удар
допомога США Україні
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