"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13260, який передбачає повернення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ). Ініціатива належить військовим, які наполягають на посиленні дисципліни в армії
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
"Хочу наголосити, що законопроєкти №13260 та №13452 - це два законопроєкти, ініціаторами яких були безпосередньо самі військові. Тобто депутати виконали потреби військових командирів, які надали свої пропозиції. Це була ініціатива Генерального штабу. Під час відряджень ми зустрічалися з понад 20 командирами бригад, і всі вони казали одне й те саме. І командири на рівні взводів та рот говорили приблизно те саме", - зазначив Федієнко.
За словами члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нинішня українська армія - це не повністю професійне військо. З огляду на війну, її формують переважно мобілізовані - це електрики, менеджери, директори, сантехніки та представники інших цивільних професій.
"Вони звикли жити в цивільному житті, а дисципліна є основою ЗСУ. Людині, яка має соціальний статус у цивільному житті, важко підпорядковуватися тому, що хтось нею командує. Тому виникають проблеми, коли військові відмовляються виконувати відповідні бойові накази, і в результаті ми втрачаємо території, втрачаємо людей, військовослужбовців", - наголосив Федієнко.
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13260, який скасовує норму про те, що військовий, який вчинив СЗЧ чи дезертирство може бути звільнений від кримінальної відповідальності, він готовий повернутись на службу у свою чи іншу військову частину.
