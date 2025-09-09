"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Хочу наголосити, що законопроєкти №13260 та №13452 - це два законопроєкти, ініціаторами яких були безпосередньо самі військові. Тобто депутати виконали потреби військових командирів, які надали свої пропозиції. Це була ініціатива Генерального штабу. Під час відряджень ми зустрічалися з понад 20 командирами бригад, і всі вони казали одне й те саме. І командири на рівні взводів та рот говорили приблизно те саме", - зазначив Федієнко.

За словами члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нинішня українська армія - це не повністю професійне військо. З огляду на війну, її формують переважно мобілізовані - це електрики, менеджери, директори, сантехніки та представники інших цивільних професій.

"Вони звикли жити в цивільному житті, а дисципліна є основою ЗСУ. Людині, яка має соціальний статус у цивільному житті, важко підпорядковуватися тому, що хтось нею командує. Тому виникають проблеми, коли військові відмовляються виконувати відповідні бойові накази, і в результаті ми втрачаємо території, втрачаємо людей, військовослужбовців", - наголосив Федієнко.