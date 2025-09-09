Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації

Про це в ефірі Еспресо сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Економічного бронювання в Україні не існує, є просто бронювання. Наразі діє своєрідна "джентльменська угода" між Міноборони та економічним блоком української влади, яка полягає в тому, що скільки людей на фронті, скільки в армії - стільки й заброньованих", - зазначив Фурса.

Експерт також наголосив, що проблеми мобілізації в Україні лише в останню чергу пов'язані з великою кількістю заброньованих.

Законопроєкт №13335, прийнятий за основу, дозволить бронювати на 45 днів нових працівників ОПК, що дозволить їм пройти ВЛК та зареєструватися в Резерв +.



