Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
В Україні діє неформальна домовленість між Міноборони та економічним блоком влади, яка встановлює баланс між чисельністю військовослужбовців і заброньованих працівників
Про це в ефірі Еспресо сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Економічного бронювання в Україні не існує, є просто бронювання. Наразі діє своєрідна "джентльменська угода" між Міноборони та економічним блоком української влади, яка полягає в тому, що скільки людей на фронті, скільки в армії - стільки й заброньованих", - зазначив Фурса.
Експерт також наголосив, що проблеми мобілізації в Україні лише в останню чергу пов'язані з великою кількістю заброньованих.
- Законопроєкт №13335, прийнятий за основу, дозволить бронювати на 45 днів нових працівників ОПК, що дозволить їм пройти ВЛК та зареєструватися в Резерв +.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе