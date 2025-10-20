"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев, про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу

Про це повідомив директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі Еспресо щодо наслідків атаки українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод.

"Пошкодження (на Оренбурзькому ГПЗ, – ред.) є, але їх можна виправити за декілька днів. Тому не бачу потреби в надмірному коментування поодиноких атак на окремі підприємства Російської Федерації. Я постійно намагаюся донести до всіх причетних: якщо ви взялися за нафтопереробні підприємства, чому в переліку цілей з'явилися підстанції і газопереробні підприємства? Незрозуміло, хто планує всі ці удари. Складається враження, що ніхто не координує цю роботу і кожен сам собі генерал", – каже Геннадій Рябцев.

Атака на Оренбурзький газопереробний завод, який називають одним з найбільших газзаводів у світі, може бути відповіддю на атаки РФ по газовій інфраструктурі України. Однак, на думку експерта, немає сенсу намагатись дзеркально відповідати на російські удари, оскільки у нас значно менше засобів, тож плануючи атаки, важливо обирати правильні цілі.

"Це ідіотизм – намагатись відповідати дзеркально. Росія, маючи значно більші сили і засоби, не змогла нічого зробити з українською енергетикою. А ми що, хочемо поодинокими дронами, поодинокими ракетами, вивести з ладу енергетику Російської Федерації? – каже експерт. – Якщо ми дійсно хочемо зменшити тиск на Сили оборони України вздовж лінії фронту, то на то навіщо нам бити по підстанціях? Достатньо відкрити мапу енергетичних об'єктів Російської Федерації, щоб зрозуміти, що це ні до чого. Вони відновлюються впродовж декількох годин".

НПЗ є військовими цілями, тоді як підстанції – цивільна інфраструктура

Ще один момент – газопереробні підприємства і електричні підстанції – це цивільні цілі.

"Такі цілі, як підстанції чи газові підприємства дуже важко назвати воєнними. Це атаки на цивільну інфраструктуру, – каже експерт. – Ми можемо, звісно, розповідати про те, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі, тому ми діємо у відповідь. Але ж РФ тепер отримує козир у вигляді ударів України по тій самій цивільній інфраструктурі. Натомість нафтопереробні до цивільних цілей не належать. Це правильно цілі. Атаки по НПЗ позбавляють Російську Федерацію палива для важкої техніки, для літаків, для дронів, для звичайних військових вантажівок".

Попри те, що на думку Геннадія Рябцева з 32 ударів по російських НПЗ, лише дев'ять можна назвати справді результативними. Вони призвели до тимчасового зупинення окремих виробничих установок на цих НПЗ.

"Це не означає, що потрібно припиняти ці удари, однак бажано не розпорошуватись. Атаки на НПЗ справді дестабілізують економіку Російської Федерації. У них є проблема і нехай вона і пов'язана з цими атаками достатньо побічно. Я розумію, що є інформаційні, інформаційно-психологічні операції, які також потрібні. Тож нам потрібно казати, що це наші удари призвели до дефіциту пального по всій території Російської Федерації. І якщо ви вже взялися за ці НПЗ, то продовжуйте бити по них", – каже експерт.

Що відомо про атаку на Оренбурзький газопереробний завод

У ніч на неділю, 19 жовтня 2025 року, внаслідок атаки безпілотників був пошкоджений Оренбурзький газопереробний завод. Місцева влада повідомила, що пошкоджений один з цехів заводу. Водночас міністерство енергетики Казахстану повідомило у неділю про те, що завод тимчасово припинив прийом сировини з казахського родовища Карачаганак.

"Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російської сторони поки не надається", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах Оренбургу повідомляли, що дим з боку газзаводу виднівся також 20 жовтня, хоча місцеве МЧС заперечувало інформацію про пожежу на підприємстві.

Оренбурзький газопереробний завод належить "Газпрому" і є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів із потужністю переробки 37,5 млрд м³ газу на рік. Підприємство знаходиться за 1500 км від лінії фронту. До 1 січня 2025 року з цього заводу експортували газ до ЄС через територію України.