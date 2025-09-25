"Це лише гарні й благородні слова": аналітик Горбач про заяву Зеленського не балотуватись на наступних виборах

Таку думку в етері Еспресо висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач

"Одна справа, що думає президент Зеленський, а інша те, що від нього хочуть почути. Він, як публічний діяч і актор у бекграунді, розуміє, що від нього хочуть почути й буде відповідати так, як того хочуть. Тому я б не надавав великого значення його фразі про те, що він не має бажання балотуватись знову на виборах. Це хороші, красиві й благородні слова. Втім, не факт, що він сам так думає. По-друге, не факт, що його персональне оточення й команда все це дозволить", - пояснив Горбач.

За словами аналітика, хоча Зеленський і обіцяв, що йде лише на один президентський термін, але він може затягнутись на багато років.

"Він може ж і в Україні повторити, що йшов лише на один термін, але може так статись, що цей термін розтягнеться на 10 років. Це теж можливо. Зеленський може говорити, що зробив все що тільки зміг для України й думати, чим займатись далі. Втім, його найближче політичне оточення й команда будуть його закликати його знову балотуватись. Вони чудово розуміють, що втрата влади на якомусь етапі може стати болісною", - додав він.