"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля

Про це в етері Еспресо заявив речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.

"Применшувати щодо ситуації на Покровському напрямку й просування росіян біля Добропілля не слід, але перебільшувати не потрібно. Певна кількість малих піхотних груп проникла за українські позиції, далі обʼєднались й пішли далі. Це невелика сила, там немає важкої техніки. Щобільше, цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян. Зараз вони застрягли в кінці цього напрямку і їх там знищують. Ось така ситуація", - розповів Трегубов.

Підполковник пояснив, що головною причиною стрімкого просування росіян стала нестача особового складу в українських підрозділах.

"Там немає танків. Росіяни мають там кілька малих піхотних груп. Так, їм вдалось просочились повз українські позиції. Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав він.