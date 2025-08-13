"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
Російські піхотні групи, які мали просування біля Добропілля, станом на зараз виявляються і знищуються Силами оборони України
Про це в етері Еспресо заявив речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.
"Применшувати щодо ситуації на Покровському напрямку й просування росіян біля Добропілля не слід, але перебільшувати не потрібно. Певна кількість малих піхотних груп проникла за українські позиції, далі обʼєднались й пішли далі. Це невелика сила, там немає важкої техніки. Щобільше, цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян. Зараз вони застрягли в кінці цього напрямку і їх там знищують. Ось така ситуація", - розповів Трегубов.
Підполковник пояснив, що головною причиною стрімкого просування росіян стала нестача особового складу в українських підрозділах.
"Там немає танків. Росіяни мають там кілька малих піхотних груп. Так, їм вдалось просочились повз українські позиції. Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав він.
- 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
- 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема в зоні Добропілля та Покровського напрямку.
