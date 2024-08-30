"Це не котел": військовий оглядач Попович пояснив, у якому оточенні опинилися російські військові на Курщині
Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що наразі цифра чисельності російських солдатів, які опинилися в оперативному оточенні на Курщині, невідома
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі конкретна оцінка чисельності російських солдатів, які опинилися в оперативному оточенні на Курщині, невідома. Це не котел і не фізичне оточення - це оперативне оточення. З одного боку, росіяни обмежені річкою Сейм. З південного напрямку державним кордоном України. Зі сходу та заходу росіяни обмежені кордоном України й територіями, що вже контролюються українською армією", - зауважив Попович.
За словами військового оглядача, росіяни можуть перейти через річку Сейм і таким чином врятуватися, але для цього їм потрібні переправи. Наразі мости знищені або пошкоджені, що унеможливлює їх використання. Тому росіяни змушені зводити понтонні переправи, які постійно знищуються.
"Оперативне оточення - це ситуація, коли логістичні шляхи перебувають під загрозою: вони або перебиті, або контролюються вогнем. Ми бачимо, що логістичні шляхи контролюються вогнем. Якщо росіяни зможуть вийти з цього оперативного оточення, то поповнять обмінний фонд. А територія, яка буде контролюватися українською армією, збільшиться", - наголосив Попович.
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