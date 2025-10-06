Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
Ексклюзив

Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна

Оксана Ліховід
6 жовтня, 2025 понедiлок
18:22
Війна з Росією Володимир Огризко

Щоб Путін усвідомив, що попереду лише поглиблення катастрофи для Росії, потрібно кілька сотень точних далекобійних засобів ураження. Тому починати слід із Криму, а потім - удари вглиб РФ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Щоб Путін зрозумів, що далі буде лише поглиблення катастрофи, потрібно кілька сотень точних далекобійних засобів ураження. Чи це будуть Tomahawk, чи Barracuda, чи українські - питання не в цьому. Питання в тому, наскільки це можна швидко, комбіновано і системно застосувати", - зауважив Огризко.

За словами дипломата, щоб нейтралізувати Крим, потрібно накрити 50–60, максимум 70 цілей. Після цього там не залишиться жодного шансу. Тобто починати варто з того самого Криму - сакрального для божевільного Путіна і для багатьох не менш божевільних росіян. Уявіть, що цієї сакральності, цієї "скрепи" раптом не стало, а за нею полетіло ще на 100–120 об'єктів углиб Росії. І сакральної Росії не стало, бо вона більше ні на що не здатна.

"Ми вже бачимо, що відбувається з країною-бензоколонкою, яка перетворилася на колонку без бензину. Росія вже купує бензин у Сінгапурі, щоб завезти його на Далекий Схід і таким чином частково зменшити проблеми для армії, бо про людей там давно забули.

Усе це означає, що цей час не є далеким, коли Росія може реально зупинитися в прямому сенсі цього слова. Я більш ніж переконаний: якщо буде достатня кількість точних і потужних засобів ураження і наші західні партнери реально допомагатимуть, забезпечуючи, щоб ці високоточні засоби потрапляли саме туди, куди потрібно, - то це не роки, а місяці", - наголосив Огризко.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що якщо США постачать Україні ракети Tomahawk для нанесення ударів вглиб території Росії, це призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
Європа
ЗСУ
ВПК
окуповані території
США
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
зброя для України
втрати окупантів
оборона та безпека
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Володимир Зеленський
Автор Андрій Нестеренко
5 жовтня, 2025 неділя
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Автор Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
18:03
OPINION
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
18:01
Інтерв’ю
Тетяна Переверзєва
"Донеччина – цікава, унікальна, але часто недосліджена". Розмова про збереження Авдіївських традицій, "Пласт" на Сході й нове покоління лідерів 
17:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок
17:54
Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів
17:32
Огляд
Нобель з медицини
Допоможе у лікуванні автоімунних захворювань і раку: Нобелівську премію з медицини отримали науковці за відкриття клітин, які контролюють роботу імунної системи
17:20
Ексклюзив
Бундестаг
Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
17:17
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
на фото Володимир Зеленський
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
17:00
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
16:56
дрон
Українські прикордонники дронами відбили ворожий штурм Костянтинівки
16:46
Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg
16:34
Володимир Зеленський
Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський
16:24
Ексклюзив
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
16:20
Від початку доби на фронті відбулось 113 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
15:00
Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
12:58
Порошенко суд
У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV