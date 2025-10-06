Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Щоб Путін зрозумів, що далі буде лише поглиблення катастрофи, потрібно кілька сотень точних далекобійних засобів ураження. Чи це будуть Tomahawk, чи Barracuda, чи українські - питання не в цьому. Питання в тому, наскільки це можна швидко, комбіновано і системно застосувати", - зауважив Огризко.

За словами дипломата, щоб нейтралізувати Крим, потрібно накрити 50–60, максимум 70 цілей. Після цього там не залишиться жодного шансу. Тобто починати варто з того самого Криму - сакрального для божевільного Путіна і для багатьох не менш божевільних росіян. Уявіть, що цієї сакральності, цієї "скрепи" раптом не стало, а за нею полетіло ще на 100–120 об'єктів углиб Росії. І сакральної Росії не стало, бо вона більше ні на що не здатна.

"Ми вже бачимо, що відбувається з країною-бензоколонкою, яка перетворилася на колонку без бензину. Росія вже купує бензин у Сінгапурі, щоб завезти його на Далекий Схід і таким чином частково зменшити проблеми для армії, бо про людей там давно забули.

Усе це означає, що цей час не є далеким, коли Росія може реально зупинитися в прямому сенсі цього слова. Я більш ніж переконаний: якщо буде достатня кількість точних і потужних засобів ураження і наші західні партнери реально допомагатимуть, забезпечуючи, щоб ці високоточні засоби потрапляли саме туди, куди потрібно, - то це не роки, а місяці", - наголосив Огризко.