Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
Щоб Путін усвідомив, що попереду лише поглиблення катастрофи для Росії, потрібно кілька сотень точних далекобійних засобів ураження. Тому починати слід із Криму, а потім - удари вглиб РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"Щоб Путін зрозумів, що далі буде лише поглиблення катастрофи, потрібно кілька сотень точних далекобійних засобів ураження. Чи це будуть Tomahawk, чи Barracuda, чи українські - питання не в цьому. Питання в тому, наскільки це можна швидко, комбіновано і системно застосувати", - зауважив Огризко.
За словами дипломата, щоб нейтралізувати Крим, потрібно накрити 50–60, максимум 70 цілей. Після цього там не залишиться жодного шансу. Тобто починати варто з того самого Криму - сакрального для божевільного Путіна і для багатьох не менш божевільних росіян. Уявіть, що цієї сакральності, цієї "скрепи" раптом не стало, а за нею полетіло ще на 100–120 об'єктів углиб Росії. І сакральної Росії не стало, бо вона більше ні на що не здатна.
"Ми вже бачимо, що відбувається з країною-бензоколонкою, яка перетворилася на колонку без бензину. Росія вже купує бензин у Сінгапурі, щоб завезти його на Далекий Схід і таким чином частково зменшити проблеми для армії, бо про людей там давно забули.
Усе це означає, що цей час не є далеким, коли Росія може реально зупинитися в прямому сенсі цього слова. Я більш ніж переконаний: якщо буде достатня кількість точних і потужних засобів ураження і наші західні партнери реально допомагатимуть, забезпечуючи, щоб ці високоточні засоби потрапляли саме туди, куди потрібно, - то це не роки, а місяці", - наголосив Огризко.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що якщо США постачать Україні ракети Tomahawk для нанесення ударів вглиб території Росії, це призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном.
