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Це політтехнологія, аби інсталювати розмову про перемогу у виборчу кампанію США: політолог Саакян про План перемоги України

Ірена Моляр
21 вересня, 2024 субота
16:24
Війна з Росією

Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, зазначив, що План перемоги є правильним прийомом, на який і республіканцям, і демократам доведеться реагувати

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не треба очікувати якихось разючих змін із сьогодні назавтра після візиту Зеленського до США з Планом перемоги. Байден не зробить певних кроків, бо всі розуміють, що до кінця виборчої кампанії це неможливо, тому акцент іде на жовтень - грудень. Саме в той період буде якраз вікно залежно від того кандидата, хто переможе, це може бути вигідним для Байдена в різних модальностях, аби зробити рішучі кроки. Якщо переможе Трамп, то дати коридор дій, з якого він не зможе легко вистрибнути достатньо довгий час. Тобто показати контраст, як Байден діяв, останній акорд у його політичній кар'єрі, таким чином створити складні умови для Трампа", - прокоментував Олег Саакян.

За його словами, якщо переможе Камала Гарріс, то Байден може піти на частину рішучих кроків – розподілити в довгу стратегію для демократів, аби всі попередні дії стосувалися критики Байдена, а Гарріс, прийшовши на посаду, сказала б, що буде діяти інакше.

"Якщо сказати дуже вульгарно, то цей план є політтехнологією - як зараз інсталювати розмову про перемогу у виборчу кампанію США. Тобто, щоб кандидатів на посаду президента питали, які в них плани щодо завершення війни Росії проти України, чи підтримують вони перемогу України, як планують її досягати. Тобто завдавати порядок денний, який є вигіднішим для нас. Якщо Україна цього не буде робити, то тоді буде діалог, виходячи з російських наративів та внутрішніх американських страхів. Відповідно, гра буде на пониження ставок. Тому, я переконаний, що після цих закритих зустрічей Україна точно засвітить частину або повністю План перемоги. Бо після цього піде кампанія з актуалізації та підтискання цієї теми в рамках виборчої кампанії у США", - зауважив політолог.

Саакян резюмував, що це правильний прийом, яким чином можна, не втручаючись у перебіг виборчої кампанії у США, не граючи на жодний із таборів кандидатів, впливати на порядок денний, на що і республіканцям, і демократам доведеться реагувати.

  • 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація під час візиту до США представить "конкретний план, щоб наблизити справедливий мир".
Теги:
Відео
Україна
Росія
вибори президента
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога США Україні
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