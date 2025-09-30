Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
Осінній призов у Росії фактично виконує роль прихованої мобілізації - строковиків за кілька місяців перетворюють на контрактників і відправляють на фронт, тоді як Кремль уникає відкритого оголошення загальної мобілізації
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
"Осінній призов у РФ - це прихована мобілізація. Ми ж розуміємо, що на строковиків є відповідний тиск і вже неодноразово відмічалося, що людина, потрапляючи строковиком до російської армії, за місяць‑два може стати контрактником і вже опинитися на фронті. Такі випадки фіксувалися на всіх ділянках фронту. Тому я думаю, що це інструмент прихованої мобілізації", - зазначив Братчук.
Речник Української добровольчої армії зазначив, що наразі Путін утримується від оголошення загальної мобілізації в Росії.
"Мабуть, він це вважає одним з елементів загрози своїй безпеці. Путіну ця війна потрібна, тому що лише так він може зберегти свій режим. Тобто він діє, як діють усі диктатори: треба розв'язати війну, воювати й утримувати трон. Але, як ми знаємо, переважна більшість диктаторів закінчує погано", - наголосив Братчук.
- Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко зазначив, що у Росії з'явилася інформація про те, що генеральний штаб РФ вимагає проведення мобілізації для посилення зусиль на українських фронтах. Зараз у Кремлі вивчають реакцію суспільства на можливе оголошення мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе