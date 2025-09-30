Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Осінній призов у РФ - це прихована мобілізація. Ми ж розуміємо, що на строковиків є відповідний тиск і вже неодноразово відмічалося, що людина, потрапляючи строковиком до російської армії, за місяць‑два може стати контрактником і вже опинитися на фронті. Такі випадки фіксувалися на всіх ділянках фронту. Тому я думаю, що це інструмент прихованої мобілізації", - зазначив Братчук.

Речник Української добровольчої армії зазначив, що наразі Путін утримується від оголошення загальної мобілізації в Росії.

"Мабуть, він це вважає одним з елементів загрози своїй безпеці. Путіну ця війна потрібна, тому що лише так він може зберегти свій режим. Тобто він діє, як діють усі диктатори: треба розв'язати війну, воювати й утримувати трон. Але, як ми знаємо, переважна більшість диктаторів закінчує погано", - наголосив Братчук.