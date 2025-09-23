У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

"Два дні тому відбувся злив інформації з посиланням на російський генштаб. У низці впливових російських телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації для того, щоб зробити певні прориви на українських фронтах", - наголосив Денисенко.

За словами політолога, наразі в Кремлі промацують можливі реакції російського суспільства на мобілізацію - і це є єдиним ресурсом, який мають росіяни на сьогодні.

"Я не вірю у жодні екзотичні варіанти, наприклад, із північнокорейськими солдатами чи чимось іншим. Так, там можна набрати 5–10 тисяч, але це не ті цифри, які зараз потребує російська армія", - додав Денисенко.