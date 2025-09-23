У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
У Росії з'явилася інформація про те, що генеральний штаб РФ вимагає проведення мобілізації для посилення зусиль на українських фронтах. Зараз у Кремлі вивчають реакцію суспільства на можливе оголошення мобілізації
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.
"Два дні тому відбувся злив інформації з посиланням на російський генштаб. У низці впливових російських телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації для того, щоб зробити певні прориви на українських фронтах", - наголосив Денисенко.
За словами політолога, наразі в Кремлі промацують можливі реакції російського суспільства на мобілізацію - і це є єдиним ресурсом, який мають росіяни на сьогодні.
"Я не вірю у жодні екзотичні варіанти, наприклад, із північнокорейськими солдатами чи чимось іншим. Так, там можна набрати 5–10 тисяч, але це не ті цифри, які зараз потребує російська армія", - додав Денисенко.
- Росія урізає витрати на тимчасово окуповані території України, залишаючи без належного забезпечення більшість галузей. Пріоритет отримують лише проєкти, що слугують інструментом пропаганди.
- Біла Церква
