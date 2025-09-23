"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Ми проаналізували бюджети окупованого Маріуполя та Запорізької області за останні пів року й порівняли їх із минулим роком. Враховуючи, що власних доходів ці території не мають і залежать від дотацій з російського бюджету, ми спостерігаємо суттєве скорочення фінансування в усіх галузях", - зауважив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, особливо складна ситуація на ТОТ із виплатами зарплат бюджетникам, вже кілька місяців спостерігаються затримки. Єдине, що фінансується активно, - це сфери, пов'язані з ідеологічним впливом: освіта, культура й спорт. Росія вкладає в них гроші, намагаючись стерти українську ідентичність.

"Давайте відверто: в Росії з економікою все погано. Тому взяти гроші й дофінансувати окуповані території РФ просто немає звідки. Фінансуються лише ті проєкти, які важливі для самої Росії. Усе інше не є пріоритетом і залишається без належного фінансування. Найближчими місяцями ця тенденція лише посилиться", - наголосив Андрющенко.