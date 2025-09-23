"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
Росія урізає витрати на тимчасово окуповані території України, залишаючи без належного забезпечення більшість галузей. Пріоритет отримують лише проєкти, що слугують інструментом пропаганди
Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Ми проаналізували бюджети окупованого Маріуполя та Запорізької області за останні пів року й порівняли їх із минулим роком. Враховуючи, що власних доходів ці території не мають і залежать від дотацій з російського бюджету, ми спостерігаємо суттєве скорочення фінансування в усіх галузях", - зауважив Андрющенко.
За словами керівника Центру вивчення окупації, особливо складна ситуація на ТОТ із виплатами зарплат бюджетникам, вже кілька місяців спостерігаються затримки. Єдине, що фінансується активно, - це сфери, пов'язані з ідеологічним впливом: освіта, культура й спорт. Росія вкладає в них гроші, намагаючись стерти українську ідентичність.
"Давайте відверто: в Росії з економікою все погано. Тому взяти гроші й дофінансувати окуповані території РФ просто немає звідки. Фінансуються лише ті проєкти, які важливі для самої Росії. Усе інше не є пріоритетом і залишається без належного фінансування. Найближчими місяцями ця тенденція лише посилиться", - наголосив Андрющенко.
- Центр протидії дезінформації повідомляє, що уряд Російської Федерації визнав майже повну зупинку економічного зростання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.39Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе