"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Володимир Огризко.

"В тому то й справа, що Трамп сам не розуміє, про яку він угоду говорить, коли заявляє, що Зеленський змушений буде підписати якусь абстрактну угоду. Він говорить про абстрактну угоду. Ми ж можемо зрозуміти це так, що нам доведеться підписати угоду про виведення російських військ з окупованих територій. Чи може Трамп розуміє, що ми підпишемо якусь угоду і готові будемо віддати ще більше українських територій Росії? Тому, як на мене, взагалі незрозуміло про що він говорить", - пояснив Огризко.

За словами дипломата, до заяви Трампа про угоду, яку змушений буде підписати Володимир Зеленський, слід ставитись спокійно й без зайвих емоцій.

"Втім, в цьому власне спостерігається тактика Трампа. Він говорить такі фрази, які не дають відповіді на ключові запитання. Він же так само відповідає на питання журналістів, зокрема, так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Він говорить, що можливо, або неможливо. Можливо завтра, а можливо й післязавтра. Тобто, він говорить про якісь речі, а висновки вже робіть хто які хоче. І він же завжди говорить потім про те, що він нікому нічого не обіцяв. Тому, я б до подібних заяв Трампа ставився б спокійно й без зайвих емоцій. Не потрібно шукати того, чого там немає", - додав він.