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Це зараз не головна ракета для РФ: авіаексперт Криволап про застосування "цирконів" 17 листопада

Ірена Моляр
18 листопада, 2024 понедiлок
11:17
Війна з Росією ракета "Циркон"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що виробництво та застосування ракет "Циркон" для РФ не є пріоритетними через недостачу комплектуючих

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Циркон" – все ж таки протикорабельна ракета, яка розташовується на кораблях. У РФ збиралися озброїти "цирконами" лінійку кораблів певного типу. Це складна ракета, непроста, і зараз вона не є пріоритетом в застосуванні тих комплектуючих, які завозять у РФ, щоб робити "калібри", "кинджали", Х-101 та інше. Навіть Х-69 росіяни спростили, викинули цілий модуль радіолокаційної головки самонаведення, бо не вистачає їм цієї комплектації", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, "циркони" стають у ті ж контейнери, в які й "калібри", тому вирішили перевіряти "циркони", якщо в них щось ще доробляли. Це такі ж самі "аналоговнєт" як і "кинджал".

"Циркон" швидко літає, але в нього бойова частина слабенька, хоч Путін і казав, що там її 300 кг. Але там, мабуть, і 100-120 кг немає. А застосували ці "циркони" у масовому обстрілі України 17 листопада, бо у росіян була можливість це зробити. Однак у них це зараз неголовна ракета. Взагалі на першому етапі вони збиралися зробити з десяток цих "цирконів", щоб їх випробовувати. Тому у ворога є ще з тих запасів ці ракети", - прокоментував Костянтин Криволап.

  • 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.

 

Теги:
Новини
Україна
зброя
Технології
російська армія
ракетний удар
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