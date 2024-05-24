Це зниження стратегічного потенціалу РФ: Defense Express про знищення вузла зв'язку окупантів в Алушті
Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що встановлення нового радару та модернізація вузла зв'язку в Алушті давали можливості росіянам нарощувати потенціал у космічному просторі
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Ми вже бачимо успіх використання не лише Patriot, а й ATACMS, для яких все більше і більше визначаються цілі у першу чергу на території тимчасово окупованого Криму. І раніше говорили, що це буде одним з перших напрямків, на якому будуть застосовуватися ці дієві засоби. Удар по вузлу зв'язку в Алушті це також може бути продовженням дій наших Збройних сил щодо зниження стратегічного потенціалу РФ", - зауважив військовий експерт.
За його словами, цей вузол зв'язку окупантів в Алушті був збудований ще у радянські часи, його використання якраз передбачає зв'язок з космічними апаратами.
"Експерти не виключають, що встановлення та модернізація нової системи радара на цьому об'єкті використовується росіянами для того, щоб нарощувати свої можливості у космічному просторі. А це у стратегічному плані може давати Росії перевагу, тому знищення таких космічних об'єктів на землі, в чому беруть участь ЗСУ, призведе до подальшого зниження стратегічного потенціалу країни-агресорки. Крім того, це також зменшить можливості РФ вирішувати завдання за допомогою супутникового угруповування як глобально, так і на українському напрямку також", - резюмував Валерій Рябих.
- 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було
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