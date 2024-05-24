Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Це зниження стратегічного потенціалу РФ: Defense Express про знищення вузла зв'язку окупантів в Алушті
Ексклюзив

Це зниження стратегічного потенціалу РФ: Defense Express про знищення вузла зв'язку окупантів в Алушті

24 травня, 2024 п'ятниця
17:07
Війна з Росією

Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що встановлення нового радару та модернізація вузла зв'язку в Алушті давали можливості росіянам нарощувати потенціал у космічному просторі

Зміст

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Ми вже бачимо успіх використання не лише Patriot, а й ATACMS, для яких все більше і більше визначаються цілі у першу чергу на території тимчасово окупованого Криму. І раніше говорили, що це буде одним з перших напрямків, на якому будуть застосовуватися ці дієві засоби. Удар по вузлу зв'язку в Алушті це також може бути продовженням дій наших Збройних сил щодо зниження стратегічного потенціалу РФ", - зауважив військовий експерт.

За його словами, цей вузол зв'язку окупантів в Алушті був збудований ще у радянські часи, його використання якраз передбачає зв'язок з космічними апаратами.

"Експерти не виключають, що встановлення та модернізація нової системи радара на цьому об'єкті використовується росіянами для того, щоб нарощувати свої можливості у космічному просторі. А це у стратегічному плані може давати Росії перевагу, тому знищення таких космічних об'єктів на землі, в чому беруть участь ЗСУ, призведе до подальшого зниження стратегічного потенціалу країни-агресорки. Крім того, це також зменшить можливості РФ вирішувати завдання за допомогою супутникового угруповування як глобально, так і на українському напрямку також", - резюмував Валерій Рябих.

  • 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було
Теги:
Відео
Україна
Росія
космос
Крим
зброя
Технології
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
Наталка Діденко
23 травня, 2024 четвер
Де 24 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Вєрка Сердючка
22 травня, 2024 середа
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
24 травня
18:31
Зеленський і Путін
Путін заявив, що перемовини з Україною можливі "з урахуванням реалій у зоні СВО"
18:11
ЗСУ
Міноборони зможе закуповувати озброєння за гроші зі спецрахунків UNITED24
18:09
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чому форум російської опозиції у Львові — не зрада
18:01
Оновлено
Марлон Гомес, Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України
ЛНЗ переміг "Ворсклу". Результати і розклад 30-го туру УПЛ
17:58
інавгурація путіна
Reuters: Путін готовий "заморозити" війну на поточній лінії фронту. Пєсков відреагував
17:48
Огляд
Коли "Соціальна мережа" ще не знала про "Фуріозу": що подивитися на вихідних
17:42
медичний канабіс
Кабмін виключив канабіс із переліку особливо небезпечних речовин
17:40
паровоз ГР-336, дитяча залізниця, Київ
Укрзалізниця запрошує до Дня Києва на прогулянку унікальним вузькоколійним паровозом по Сирецькому парку
17:33
Руслана
Руслана анонсує новий музичний поп-проєкт "Дике серце"
17:28
окупант
В ОВА оцінили готовність росіян для наступу на Сумщину
17:23
Роман Насіров
За ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу, його звільнили з-під варти
17:15
суд ООН
Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має припинити наступ на Рафах
17:13
Компанії з трьох країн виділять $300 тис. на фільм про життя Олександра Довженка
17:13
Північна операційна зона
РФ збільшує кількість військових поблизу Чернігівщини та Сумщини, - Генштаб
17:12
Оновлено
На Харківському напрямку росіяни штурмували від Плетенівки в напрямку Тихого. У Вовчанську тривають два бойові зіткнення
17:10
Олександр Сирський, Рустем Умєров
У Генштабі проведуть масштабне скорочення штату
16:56
Одна з федеральних земель Німеччини запроваджує вивчення української мови у школах
16:55
За матеріалами СБУ до Польщі екстрадовано координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі
Переправляв нелегалів у ЄС: до Польщі з України екстрадували громадянина однієї з країн Південної Азії
16:39
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
"Серійний брехун Джонсон виступає для обожнюваного нацистами батальйону "Азов": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 24 травня
16:32
У Торонто показали фільм тревел-блогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна"
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:19
Оновлено
Володимир Зеленський у Харкові
Зеленський провів у Харкові нараду й побував у зруйнованому поліграфічному комплексі
16:08
Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї
Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї: супутникові знімки
16:05
OPINION
Вадим Денисенко
Зачистки в російському міноборони. Що це означає
15:56
Євген Нищук
Для боротьби з фейковими виставами та спекуляціями: театр Франка продаватиме квитки онлайн через авторизацію в Дії
15:43
Ексклюзив
Карта. Харківщина_2205
Росіяни мали на меті захопити Печенізьке водосховище, яке живить водою Харків, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
15:39
Танки Leopard, мостоукладач, безпілотники, боєприпаси: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
14:58
ЗСУ, військові
Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, - Генштаб
14:57
Руслана у 51-й день народження презентувала пісню і кліп "Буйна"
14:43
Справи Майдану: Колишнього першого заступника Голови СБУ судитимуть за дезертирство
Справи Майдану: ДБР скерувало до суду справу ексзаступника голови СБУ
14:26
G7
У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ
14:11
Актор фільмів Marvel Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави
14:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Шукати гроші у трусах. Хто такий депутат Гривко, який хотів грошей з бездітних? 
13:55
Янукович Лукашенко
У Гомель прилетів літак, що належить Януковичу, - "Беларускі Гаюн"
13:53
НАБУ
Першого заступника директора НАБУ усунули через розслідування ймовірного витоку інформації
13:43
Nova Post в Барселоні
Нова пошта запустила доставку між країнами Європи
13:29
Росія вдарила по найбільшій друкарні України
Через удар росіян по друкарні в Харкові сукупна потужність типографій в Україні зменшиться на 30-40%, - власник "Фактор-Друк"
13:18
Валентина Матвієнко
Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко отримала чергову підозру від СБУ
13:04
Оновлено
санкції проти РФ
Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти РФ через постачання зброї з КНДР
12:58
Doge wow
В Японії помер собака, що став мемом Doge
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV