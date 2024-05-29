"Центр-3": в Україні відкрили новий табір утримання російських військовополонених

Про це інформує пресслужба проєкту "Хочу жити".

"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", - йдеться у повідомленні.

У проєкті зазначили, що на відміну від Росії, українська сторона дотримується Женевської конвенції. Росіяни, що потрапили в полон, утримуються не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО. У них є можливість працювати, займатися спортом та дозвіллям.

"Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій", - наголошують у проєкті.