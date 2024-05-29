"Центр-3": в Україні відкрили новий табір утримання російських військовополонених
В Україні відкрили новий, вже третій табір для утримання російських військовополонених "Центр-3". Ймовірно, це не останній такий табір
Про це інформує пресслужба проєкту "Хочу жити".
"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", - йдеться у повідомленні.
У проєкті зазначили, що на відміну від Росії, українська сторона дотримується Женевської конвенції. Росіяни, що потрапили в полон, утримуються не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО. У них є можливість працювати, займатися спортом та дозвіллям.
"Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій", - наголошують у проєкті.
- Як повідомляли раніше у ГУР, в Україні розгортають додатковий табір для військовополонених росіян, які потрапили до полону під час нового наступу на Харківщину.
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