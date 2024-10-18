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Центр стратегічних комунікацій показав, як солдатів з КНДР екіпірують в Росії

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
21:45
Війна з Росією Росія з КНДР

У пʼятницю, 18 жовтня, SPRAVDI поділились ексклюзивним відео, як солдатів з КНДР екіпірують в Росії

Зміст

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження - нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - пояснили у SPRAVDI.

Більше офіційних деталей станом на 21:40 поки немає.

 

Що відомо про військову співпрацю РФ і КНДР 

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Заходу рішуче відреагувати на залучення Росією північнокорейських військових для участі в бойових діях в Україні.

Теги:
Відео
Світ
Росія
КНДР
російська армія
окупанти
Військові новини
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