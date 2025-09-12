Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський

Про це він сказав під час виступу на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".

"Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне.

Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик", - заявив президент України.

Він зазначив, що Росія має повірити, що США, Європа й загалом Захід не дозволять їй воювати.

"Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує український захист.

"Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились", - додав президент.