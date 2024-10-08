"Цивільних жителів Курщини утримують на Сумщині": росіяни активізували фейк-кампанію про концтабори в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росіяни стверджують, що Україна буцімто утримує в концтаборах цивільних громадян РФ з Курської області, а також місцевих українців, які "чекають приходу російської армії".

"Росіяни проявляють неабияку фантазію, щоб пояснити мету створення таких таборів. Серед версій – використання цивільних в’язнів як живого щита, розмінування ними мінних полів та використання людей для знімання постановочних роликів", - розповідає ЦПД.

Водночас пропагандисти не надають жодних доказів існування таких таборів.