"Цивільних жителів Курщини утримують на Сумщині": росіяни активізували фейк-кампанію про концтабори в Україні
Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про створення на території України концтаборів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росіяни стверджують, що Україна буцімто утримує в концтаборах цивільних громадян РФ з Курської області, а також місцевих українців, які "чекають приходу російської армії".
"Росіяни проявляють неабияку фантазію, щоб пояснити мету створення таких таборів. Серед версій – використання цивільних в’язнів як живого щита, розмінування ними мінних полів та використання людей для знімання постановочних роликів", - розповідає ЦПД.
Водночас пропагандисти не надають жодних доказів існування таких таборів.
- 4 жовтня очільник МЗС Росії Сергій Лавров просував фейк, буцімто Україна причетна до "тренувань терористів у Сирії".
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